La semaine dernière dominée par les ETF Ethereum

Cinq des dix ETF les plus performants de la semaine dernière, Amérique et Europe inclus, sont exposés à la cryptomonnaie Ether. Plusieurs produits composé d'Ether ont généré plus de 15% de rendement en seulement une semaine. Cette hausse fulgurante du prix de l'Ether est notamment due à une mise à jour de la Blockchain ethereum. Cette nouvelle mise à jour à pour objectif d'augmenter la taille du réseau blockchain et à le rendre plus durable en réduisant considérablement sa consommation d'énergie. La meilleure performance de la semaine dernière est celle de l'ETF European Ether Tracker Euro avec un rendement de +18,06%.

