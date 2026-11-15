La semaine à venir à Wall Street-Les résultats de Nvidia et l'introduction en bourse d'Anthropic constituent des défis pour un marché de l'IA en pleine effervescence

Le secteur de l’IA, qui a alimenté la hausse des marchés boursiers ces dernières années mais qui montre depuis peu des signes de fragilité, devra faire face à deux épreuves la semaine prochaine: l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic et les résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs Nvidia, actuellement en difficulté.

L'action de Nvidia NVDA.O , dont les puces ont été au cœur du boom de l'IA, a chuté cette semaine après l'émergence de polémiques impliquant son directeur général de longue date, Jensen Huang. Ce dernier a démissionné jeudi à la suite de révélations concernant deux relations extraconjugales, dont l'une impliquait un espion chinois présumé.

Cette affaire a laissé les investisseurs avec de sérieuses interrogations à l’approche de la publication, mardi, de ce rapport trimestriel aux enjeux considérables.

À peine deux jours plus tard, la cotation d’Anthropic , créateur du chatbot Claude, devrait débuter, offrant ainsi un baromètre en temps réel du sentiment sur le secteur de l’IA.

"Le marché voit presque tous les risques à travers des lunettes roses", y compris l’inflation et la guerre en Iran, sans parler des incertitudes liées à l’IA, a déclaré Sameer Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels au Wells Fargo Investment Institute.

Selon M. Samana, les déceptions de la semaine prochaine "pourraient enfin faire sortir les investisseurs de cette tendance à voir le verre à moitié plein".

Le secteur de l’IA a vacillé ces dernières semaines suite à des doutes quant à la pérennité des dépenses d’investissement massives qui alimentent le boom de l’IA. Les inquiétudes se sont intensifiées après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat au début du mois face aux républicains du président Donald Trump, un résultat qui laisse présager des réglementations plus strictes concernant l’expansion des centres de données dédiés à l’IA.

Malgré les difficultés de Nvidia, de nombreuses valeurs liées à l’IA se sont stabilisées ces derniers jours, et l'indice de référence S&P 500 .SPX a affiché une hausse hebdomadaire, après quatre semaines consécutives de baisse . L’indice affiche une hausse de 10,5% depuis le début de l’année 2026.

NVIDIA PUBLIE SES RÉSULTATS SOUS UNE NOUVELLE DIRECTION

Nvidia, qui a longtemps régné en tant que valeur phare du marché haussier américain en place depuis quatre ans, a vu sa capitalisation boursière chuter d’environ 5 800 milliards de dollars début octobre à 3 900 milliards de dollars vendredi, selon les données de LSEG.

Le poids toujours considérable de Nvidia sur les marchés, combiné à sa position centrale au sein de l’écosystème de l’IA, signifie que ses résultats risquent d’avoir des répercussions importantes. La mesure dans laquelle Huang est lié au destin de Nvidia sera au centre de l’attention mardi.

La pression pèsera sur la directrice générale par intérim Colette Kress , anciennement directrice financière de Nvidia, ainsi que sur l’entreprise, pour qu’elles rassurent les investisseurs.

Selon les données de LSEG, les analystes tablent sur une croissance des bénéfices de 90% pour un chiffre d’affaires de 109 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal de l’entreprise.

Compte tenu de l’incertitude qui règne autour de Nvidia, "si les résultats s’avèrent moins qu’exceptionnels, la sanction que le marché pourrait infliger sera atténuée", a déclaré Alex Morris, directeur général de F/m Investments.

ANTHROPIC S'APPRETE A FAIRE SON ENTRÉE EN BOURSE

L'introduction en bourse d'Anthropic devrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars, le laboratoire d'IA et certains de ses investisseurs visant à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d'actions.

L'introduction en bourse d'Anthropic sur le Nasdaq fait suite à l'introduction très médiatisée, en juin, de SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , qui a levé 75 milliards de dollars pour une valorisation de près de 1 750 milliards de dollars.

Les actions de SpaceX ont connu quelques mois mouvementés. Le titre s'échangeait dernièrement à environ 139 dollars , contre un prix d'introduction de 135 dollars, après avoir chuté à environ 105 dollars en août.

"Si Anthropic entre en bourse et que son introduction se passe mal, je pense que ce sera probablement un autre signe d’alerte indiquant que les investisseurs sont de plus en plus inquiets concernant le secteur de l’IA", a déclaré Patrick Ryan, stratège en chef des investissements chez Madison Investments.

LA CONSOMMATION AU CENTRE DE L’ATTENTION AVEC LES VENTES AU DÉTAIL ET LES RÉSULTATS

Le rapport mensuel sur les ventes au détail aux États-Unis, publié mardi, se détache parmi les données économiques importantes pour les marchés la semaine prochaine. Ce rapport donnera un aperçu de la santé des consommateurs américains et indiquera si l’inflation continue de s’accélérer, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à des hausses de taux plus agressives.

Les données publiées cette semaine ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté plus rapidement que prévu en octobre, ce qui a incité les marchés à anticiper de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui sera publié mercredi, pourrait également éclairer les intentions de la banque centrale en matière de resserrement monétaire supplémentaire, ce qui pourrait peser sur les actions.

De nombreux grands distributeurs publieront également leurs résultats la semaine prochaine, notamment Walmart WMT.N , Target TGT.N , Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N .

Les investisseurs sont particulièrement avides d’indices permettant de savoir si les dépenses de consommation tiennent le coup, alors que les Américains sont confrontés à une hausse des prix de l’essence liée au conflit au Moyen-Orient et à des coûts d’emprunt plus élevés qu’en début d’année.

"Ce que j’aimerais voir de la part des entreprises orientées vers la consommation, c’est… de savoir si la situation s’est encore détériorée, compte tenu de la persistance des prix élevés de l’énergie et du retour des taux d’intérêt à des niveaux élevés", a déclaré M. Samana.