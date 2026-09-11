La semaine à venir à Wall Street-Les investisseurs se préparent à une éventuelle hausse des taux lors d'une réunion de la Fed marquée par l'incertitude

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(Mises à jour concernant l'évolution du S&P 500 (paragraphes 9 et 10) et les anticipations d'une hausse des taux de la Fed (paragraphe 14)

* Les marchés anticipent une hausse des taux de la Fed mercredi

* Les répercussions sur les rendements obligataires sont au centre de l'attention, alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans avoisine les 5 %

* La crédibilité de la Fed et de Warsh pourrait être en jeu

par Lewis Krauskopf

Les investisseurs abordent la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine en se préparant à une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale, une décision qui pourrait menacer la reprise du marché boursier américain, déjà quelque peu fragilisé par la hausse des rendements obligataires.

Depuis des années, l’inflation se maintient systématiquement au-dessus de l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed, et les hausses de taux d’intérêt constituent le principal outil que la banque centrale a historiquement utilisé pour tenter de contenir la hausse des prix.

Après le discours prononcé le mois dernier par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, largement perçu comme "belliciste", les paris se sont multipliés sur une hausse des taux par la Fed mercredi, à l’issue de sa réunion de deux jours. Certains investisseurs restent sceptiques quant à la possibilité que la banque centrale, qui a maintenu ses taux inchangés en 2026, franchisse ce pas.

Vendredi, les paris se sont renforcés sur une hausse d’un quart de point de pourcentage de la Fed après la publication de données indiquant que l’inflation à la consommation s’était accélérée en août . L’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent, qui exclut les composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, a progressé de 0,3 %, un chiffre supérieur aux prévisions.

"La balance penche désormais en faveur d’une hausse en septembre", a déclaré Alicia Levine, directrice des investissements chez BNY Wealth.

LES ACTIONS FACE À UNE PÉRIODE D’INCERTITUDE

La hausse des taux d’intérêt pourrait peser sur la performance boursière de plusieurs façons, notamment en augmentant les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises. Les hausses de taux, qui se traduisent par une hausse des rendements des bons du Trésor, pourraient renforcer la concurrence des obligations en matière d’investissement et exercer une pression sur les valorisations boursières.

L’indice de référence S&P 500 .SPX affiche une hausse de près de 12 % depuis le début de l’année 2026, porté par une solide croissance des bénéfices des entreprises, stimulée par des dépenses massives dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

L’indice a récemment reculé et se situait à environ 2 % en dessous de son plus haut historique atteint mi-août. Une vague de ventes sur le marché obligataire a propulsé les rendements des bons du Trésor américain à des plus hauts depuis plusieurs années, le rendement de référence à 10 ans se rapprochant du seuil des 5 % , ce qui pourrait causer davantage de difficultés aux actions . Les investisseurs sont également confrontés à une montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran, qui a poussé cette semaine les cours du pétrole au-delà de 100 dollars le baril.

Les actions ont progressé vendredi, parallèlement à la baisse des cours du pétrole.

"Nous traversons une période marquée par une grande incertitude", a déclaré Cayla Seder, stratège macro-économique multi-actifs chez State Street. "Les rendements sont en hausse, tout comme les anticipations de hausses des taux… Il règne une certaine nervosité générale qui doit être prise en compte dans les cours du marché."

LES MARCHÉS TENDENT VERS UNE HAUSSE DE QUART DE POINT

À la suite de la publication des chiffres de l’IPC, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissaient entendre vendredi soir qu’il y avait plus de 80 % de chances que la banque centrale relève son taux, actuellement compris entre 3,5 % et 3,75 %, d’un quart de point, selon les données de LSEG.

Ces probabilités ont fluctué à la hausse et à la baisse ces dernières semaines, les traders réagissant aux données économiques et aux commentaires des responsables de la Fed. Le dernier rapport sur l’emploi a révélé une création mensuelle d’emplois étonnamment forte, renforçant ainsi les chances d’une hausse des taux.

La dernière publication de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) sous-jacent , que les responsables de la Fed utilisent comme indicateur de l’évolution sous-jacente de l’inflation, s’est établie le mois dernier à 3,3 % en glissement annuel.

"Nous savons que l’inflation est supérieure à l’objectif, nous savons que le chômage est faible", a déclaré Seder. "Si la Fed ne relève pas ses taux et que le marché s’envole à la suite de cela, je pense que cela pourrait être l’occasion de prendre un peu de recul. Car il subsiste toujours cette incertitude: peut-être ne relèveront-ils pas leurs taux en septembre, mais ils pourraient le faire à une date ultérieure."

UNE SEULE HAUSSE POURRAIT-ELLE MARQUER LE DÉBUT D’UN CYCLE?

Si la Fed relève ses taux mercredi, les investisseurs ont indiqué qu’ils chercheraient à déterminer s’il s’agit d’une mesure isolée ou du début d’une série.

"Si cela annonce un cycle — du genre: "bon, il nous reste encore du travail à faire…" — je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le marché", a déclaré Levine, de BNY.

Certains investisseurs ont estimé que la décision de la Fed de mercredi pourrait constituer un test de la crédibilité de Warsh en matière de lutte contre l’inflation, qui a été remise en question à la suite de sa conférence de presse lors de la dernière réunion de la Fed en juillet.

"Le marché reste quelque peu préoccupé par l’indépendance de la Fed", a déclaré JP Coviello, responsable de la stratégie de portefeuille chez Citi Wealth.

LES TAUX DE RENDEMENT DE RÉFÉRENCE CONTINUENT DE GRIMPER

Les hausses de taux pourraient se répercuter sur les rendements obligataires, qui ont progressé régulièrement ces dernières semaines, exerçant une pression sur les actions. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,99 % vendredi matin, son plus haut niveau depuis près de trois ans, avant de s’établir à 4,97 % en fin de séance.

Les hausses de taux et la hausse des rendements pourraient avoir des répercussions sous la surface du marché, ont indiqué les investisseurs. Les secteurs sensibles aux taux pourraient être davantage mis à mal, comme les actions des petites entreprises qui ont tendance à recourir davantage au financement par emprunt.

M. Coviello, de Citi, a déclaré que la hausse des rendements s’expliquait par de "bonnes raisons", à savoir la reprise des prévisions de croissance économique, tandis que les bons résultats financiers soulignent un contexte fondamental solide pour les actions.

"Compte tenu du rythme de croissance des bénéfices que nous observons au niveau des entreprises, cela l'emporte, selon nous, sur la hausse des rendements réels du point de vue de l'investissement en actions", a-t-il déclaré.