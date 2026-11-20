La semaine à venir à Wall Street-Le « Black Friday » met les dépenses de consommation sous les feux de la rampe sur un marché bouleversé par l'IA

La semaine prochaine, les investisseurs se concentreront sur les dépenses de consommation, à la recherche d’indices montrant qu’une économie globalement solide peut contribuer à apaiser un marché boursier américain ébranlé par les doutes concernant le secteur de l’IA.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont chuté vendredi , confirmant qu’ils étaient en phase de correction, tandis que l’action Anthropic a reculé après des débuts en fanfare qui avaient fait naître l’espoir d’apaiser les inquiétudes concernant le secteur de l’IA, déjà secoué par des préoccupations liées aux valorisations.

La semaine prochaine, le « Black Friday » marquera le coup d’envoi de la saison des achats de fin d’année, les détaillants proposant une vague de promotions. Les investisseurs seront à l’affût de signes indiquant comment les consommateurs font face à l’inflation, notamment à la hausse des coûts de l’énergie et des taux d’emprunt. Les dépenses de consommation représentent environ les deux tiers de l’économie américaine.

« Si la consommation reste solide, cela devrait contribuer à relancer l’économie », a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. « Cela se traduit directement par une croissance plus forte du chiffre d’affaires et des bénéfices des entreprises, et constitue un catalyseur pour les investisseurs qui va au-delà du secteur de l’IA pour s’étendre à d’autres secteurs de l’économie. »

Les investisseurs sont encore en train d’assimiler le recul brutal des valeurs technologiques de premier plan et des titres liés à l’IA.

Cette semaine, l’entrée en bourse très médiatisée d’Anthropic, le créateur de Claude, et les résultats trimestriels solides de Nvidia NVDA.O , le fabricant de puces d’IA en difficulté, n’ont pas suffi à stabiliser le marché boursier. Alimentés par des inquiétudes concernant d’importants besoins de financement et des résistances politiques, des doutes ont émergé quant aux dépenses massives consacrées aux centres de données et autres infrastructures d’IA qui ont soutenu ce marché haussier depuis quatre ans.

« Les marchés et les investisseurs considèrent désormais le secteur technologique avec beaucoup plus de questions », a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management.

L’introduction en bourse d’Anthropic offrait aux investisseurs leur première occasion d’investir dans un laboratoire d’IA coté en bourse, et l’évolution du titre devait influencer le sentiment général au cours des jours suivants. Les actions d’Anthropic ont ouvert en forte hausse lors de leur premier jour de cotation, avant de voir leurs gains s’amenuiser pour clôturer en hausse de 17 % jeudi, tandis que les principaux indices boursiers s’effondraient. Vendredi, le titre d’Anthropic a chuté de 9 %.

Le S&P 500 .SPX a chuté de 11,6 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, entraîné à la baisse par le secteur technologique, qui s’est effondré de près de 24,7 % au cours de cette période.

Une série récente de pannes technologiques , qui ont perturbé des secteurs allant de la banque aux voyages en passant par la messagerie électronique, a également rendu les investisseurs nerveux à l’approche d’une semaine boursière américaine qui sera raccourcie en raison de la fête de Thanksgiving.

DES VENTES AU DÉTAIL SOLIDES EN OCTOBRE DONNENT-ELLES LE TON POUR LES FÊTES?

La faiblesse des actions pourrait menacer les achats de cadeaux de fin d’année des consommateurs, s’ils se sentent moins aisés et moins enclins à dépenser.

Oxford Economics estime que les ventes au détail pendant les fêtes augmenteront de 4,2 %, soit une hausse de 2,2 % en volume après ajustement pour tenir compte de l’inflation. Ces chiffres couvrent les dépenses de consommation en novembre et décembre, à l’exclusion des automobiles, de l’essence, ainsi que des bars et restaurants.

La National Retail Federation (NRF) prévoit que 182,7 millions de consommateurs prévoient de faire leurs achats cette année pendant la période de cinq jours allant de Thanksgiving au « Cyber Monday », en s’appuyant sur les résultats d’une récente enquête. Le « Black Friday » devrait être la journée la plus prisée pour faire ses achats durant cette période. Ce chiffre global serait en légère baisse par rapport aux 186,9 millions de l’année dernière, mais s’inscrit dans la tendance à la hausse des achats observée ces dernières années pendant ce week-end de fêtes, a indiqué la NRF.

Les données gouvernementales publiées cette semaine ont montré que les ventes au détail américaines pour le mois d’octobre avaient modérément augmenté, tandis que l’indice de base de ces ventes a progressé plus rapidement que prévu. Des enseignes telles que Walmart WMT.O et Target TGT.N ont fait part de commentaires ou de perspectives optimistes concernant la période des fêtes dans leurs rapports trimestriels publiés cette semaine.

« Le pouvoir d’achat des consommateurs est plutôt solide, et nous aimerions que cela se poursuive jusqu’à la fin de l’année », a déclaré M. Nolte.

LES PRIX DE L'ESSENCE POURRAIENT-ILS FREINER LES ACHATS?

Malgré des chiffres de ventes au détail solides, Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Financial Group, s’est dit inquiet « que le consommateur soit affecté par la hausse des prix de l’essence, de l’énergie et des denrées alimentaires ».

Le prix moyen national du gallon d’essence s’établissait vendredi à 3,69 dollars, selon l’association d’automobilistes AAA. Ce chiffre est en baisse par rapport aux quelque 4,28 dollars enregistrés il y a un mois, mais reste bien supérieur au niveau de 3,10 dollars observé il y a un an.

Alors que la saison des achats de fin d’année bat son plein, M. Goldman a indiqué qu’il surveillait l’ampleur des achats effectués en magasin par rapport à ceux réalisés en ligne, ainsi que la proportion de produits de première nécessité par rapport aux articles non essentiels achetés par les consommateurs.

« Si l’économie dépasse les attentes, les bénéfices augmentent, et ce sont les bénéfices qui tirent les cours boursiers vers le haut », a déclaré M. Goldman.

Au cours de la semaine à venir, les investisseurs suivront également les rapports sur l’inflation et la confiance des consommateurs, ainsi que les chiffres actualisés du PIB américain du troisième trimestre. Les résultats trimestriels de Dell Technologies DELL.N et du fabricant de semi-conducteurs Analog Devices ADI.O sont attendus, ce qui pourrait influencer les marchés de l’IA et des technologies.

À un peu plus d’un mois de la fin de l’année 2026, le S&P 500 est en passe d’afficher une hausse d’environ 1 % depuis le début de l’année. L’indice a reculé pendant sept séances consécutives, la plus longue série de baisses depuis février 2020. Cette semaine, il est passé sous sa moyenne mobile à 200 jours — une ligne de tendance étroitement surveillée qui sert de niveau de soutien aux acheteurs — pour la première fois depuis avril.

« Les fondamentaux du marché présentent de nombreux aspects positifs », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide. « Mais il est difficile de déterminer le point le plus bas lorsque le marché est en proie à tant d’émotions. »