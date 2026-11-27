La semaine à venir à Wall Street-La volatilité des marchés boursiers sera mise à l'épreuve par les chiffres de l'emploi et les perspectives en matière de taux d'intérêt

La forte volatilité des valeurs liées à l’IA met les investisseurs sur le qui-vive à l’approche de la semaine prochaine, marquée par la publication du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis et ses implications quant à de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, susceptibles de secouer les marchés.

Les actions américaines ont connu des fluctuations brutales ces derniers jours. Après la chute des actions la semaine dernière, qui a entraîné une correction de l’indice S&P 500 .SPX , Wall Street a rebondi lundi, les investisseurs saluant la réintégration surprise de Jensen Huang au poste de directeur général du géant des semi-conducteurs spécialisés dans l’IA, Nvidia NVDA.O . Mais les actions des secteurs de la technologie et de l’IA ont continué à fluctuer.

Les actions ont progressé vendredi lors de la séance boursière raccourcie après Thanksgiving, les investisseurs se ruant sur les titres liés à l’IA, qui avaient été durement touchés.

Le rapport sur le marché du travail de vendredi prochain sera au cœur de l’actualité économique avant la réunion de politique monétaire de la Fed les 8 et 9 décembre. Des données indiquant une économie de plus en plus en surchauffe pourraient inciter la banque centrale américaine à adopter une position plus restrictive, ce qui poserait des problèmes aux actions déjà malmenées.

"Un contexte de forte croissance économique ne fera que donner à la Fed une raison supplémentaire de relever les taux en toute confiance", a déclaré Ayako Yoshioka, stratège en chef des investissements chez Wealth Enhancement. "C’est donc une arme à double tranchant."

Nvidia sera également sous les feux de la rampe la semaine prochaine. Huang, qui a démissionné en début de mois à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, doit témoigner jeudi prochain devant la commission bancaire du Sénat américain. Mercredi, S&P Global Ratings a placé la note de crédit de Nvidia sous "CreditWatch Negative", signalant une forte probabilité de dégradation de la note.

La réintégration de Huang a soulagé l’ensemble du marché, car le directeur général de longue date de Nvidia est considéré comme un acteur central de l’écosystème de l’IA. Mais les investisseurs ont indiqué que d’autres doutes subsistaient concernant le secteur de l’IA, et ce avant même la crise de Nvidia. Parmi ceux-ci figurent les inquiétudes liées aux besoins de financement considérables nécessaires au développement de l’IA, ainsi que la question de savoir si les dépenses d’investissement massives dans les centres de données généreraient des rendements suffisants.

"Un scepticisme croissant s’était déjà manifesté quant au cycle de financement et à la pérennité de ces investissements en IA", a déclaré Joseph Zidle, stratège en chef des marchés chez Cresset Capital. La réintégration du directeur général "apporte une réponse à une question concernant l’avenir à long terme de Nvidia. Mais cela ne change en rien le sentiment de ces nouveaux investisseurs, désormais plus sceptiques."

LES DÉCISIONS DE LA FED SUR LES TAUX AU CENTRE DE L’ATTENTION AVEC LES CHIFFRES DE L’EMPLOI

La Fed devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de décembre, alors qu’elle cherche à juguler une inflation qui, depuis plusieurs années, dépasse son objectif de 2 % par an.

Mais le ton "hawkish" (favorable à un resserrement monétaire) que la banque centrale américaine adoptera lors de cette réunion reste une préoccupation majeure pour les investisseurs. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a récemment appelé à une position plus agressive dans la lutte contre l’inflation, soit en relevant les taux d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit en annonçant un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

La hausse des taux d’intérêt augmente les coûts d’emprunt pour les entreprises et les consommateurs, et peut également peser sur les valorisations boursières. Par conséquent, des "mauvaises nouvelles" dans les prochaines données, suggérant des difficultés pour l’économie, pourraient constituer une lueur d’espoir pour les marchés, ont estimé les investisseurs.

"Toute faiblesse des données pourrait donner à la Fed une marge de manœuvre pour se montrer moins belliciste", a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments. "Et je pense que c’est ce que le marché va rechercher."

Le rapport sur l’emploi de novembre devrait faire état d’une création de 90.000 emplois et d’un taux de chômage de 4,1 %, selon les économistes interrogés par LSEG. Les emplois non agricoles ont bondi de 165.000 en octobre, dépassant largement les prévisions des économistes.

Parmi les autres données économiques attendues la semaine prochaine figurent les rapports sur l’activité manufacturière et dans les services, ainsi que sur la confiance des consommateurs.

Par ailleurs, les résultats trimestriels de Salesforce CRM.N et de Marvell Technology MRVL.O pourraient influencer le secteur de l’IA et des technologies, actuellement en perte de vitesse.

Depuis qu’il a atteint des sommets historiques le 6 octobre, le S&P 500 a reculé de 7 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a chuté d’environ 13 %. L’indice de volatilité du marché Cboe .VIX , connu comme le "baromètre de la peur" de Wall Street, s’établissait en dernier lieu autour de 24, bien au-dessus de sa médiane à long terme de 17,6.

Les contrats à terme liés à l’indice de volatilité restent en situation de "backwardation", c’est-à-dire que les contrats à court terme se négocient à un prix supérieur à celui des contrats à plus long terme, ce qui témoigne d’une inquiétude accrue des investisseurs quant aux perspectives boursières à court terme.

Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, a déclaré qu’il était important que les actions fassent preuve d’une certaine stabilité dans les jours à venir.

Les gestionnaires de portefeuille "n’aiment pas acheter des titres qui ne cessent de baisser, même s’ils sont très bon marché", a expliqué M. Lerner. "Si l’on observe une légère stabilisation et des fluctuations, je pense que cette crainte d’une baisse pourrait se transformer en crainte de passer à côté d’une opportunité."