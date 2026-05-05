La SEC américaine propose d'autoriser les sociétés cotées à ne plus publier de rapports trimestriels sur leurs résultats

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* Certains fournisseurs d'indices pourraient devoir revoir leurs méthodes de calcul des indices de référence si cette règle était adoptée

* Les sociétés d'investissement avertissent qu'une fréquence de publication moindre pourrait nuire à la transparence du marché et accroître la volatilité

* Selon les acteurs du marché, les petites entreprises seraient plus enclines à adopter ce changement

(Ajout d'éléments de contexte supplémentaires tout au long du texte) par Suzanne McGee, Douglas Gillison et Anirban Sen

Le principal régulateur de Wall Street a proposé mardi de mettre fin à l'obligation de publication trimestrielle des résultats pour les sociétés cotées aux États-Unis et de leur permettre de passer à des rapports semestriels. Le président Donald Trump avait évoqué cette idée lors de son premier mandat et elle a refait surface en tant que priorité de l'administration en septembre dernier. La Securitiesand Exchange Commission souhaite donner aux sociétés cotées en Bourse la possibilité de publier leurs résultats deux fois par an, une mesure qui mettrait fin à une obligation vieille de 55 ans imposant aux sociétés cotées américaines de communiquer leurs résultats financiers détaillés quatre fois par an, dans les 45 jours suivant la fin de leurs trimestres fiscaux.

“La rigidité des règles de la SEC a empêché les entreprises et leurs investisseurs de déterminer eux-mêmes la fréquence de publication des rapports intermédiaires la mieux adaptée à leurs besoins commerciaux et à ceux des investisseurs”, a déclaré mardi Paul Atkins, président de la SEC, dans un communiqué. Cette mesure est soutenue par un certain nombre de sociétés et de banques d’investissement, telles que JPMorgan Chase JPM.N , qui font valoir que les rapports trimestriels constituent une charge lourde et coûteuse pour les entreprises.

Elles affirment que cela favorise également le court-termisme des entreprises au détriment de la planification à long terme et qu’il s’agit d’un des facteurs à l’origine de la forte baisse du nombre de sociétés cotées en Bourse aux États-Unis au cours de la dernière décennie.

Certains investisseurs soutiennent toutefois que l'obligation de publier des résultats trimestriels rend les marchés plus transparents et moins volatils, ouvrant la voie à un bras de fer au sein du secteur financier alors que les commentaires officiels sur la proposition afflueront à la SEC au cours des 60 prochains jours. Les entreprises ne profiteront pas nécessairement immédiatement de la possibilité de passer à un reporting semestriel, selon les gestionnaires d'actifs . Ce changement obligerait certains fournisseurs d'indices à mettre à jour la méthodologie de calcul des indices de référence.Si le Nasdaq 100 n'exige pas de ses composantes qu'elles publient leurs résultats chaque trimestre, des règles de publication trimestrielle régissent l'indice boursier Standard & Poor's 500 .SPX . Le Nasdaq a déclaré dans un livre blanc publié l'année dernière que la publication de rapports trimestriels est particulièrement contraignante pour les petites et moyennes entreprises, qui doivent consacrer un temps et des ressources disproportionnés à ces formalités administratives.