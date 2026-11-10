La SEC américaine cherche à clôturer le fonds de règlement de Musk et Tesla

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a annoncé mardi avoir achevé la distribution des fonds provenant d’un fonds de 40 millions de dollars constitué à partir des amendes civiles versées par Elon Musk et son constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O afin de régler la première procédure civile engagée par l’autorité de régulation à l’encontre de l’homme le plus riche du monde.

Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a demandé à un juge fédéral de clôturer le « Fair Fund », créé après que Musk eut réglé à l’amiable, en 2018, l’affaire dans laquelle la SEC l’accusait de fraude boursière pour avoir publié, le 7 août 2018, un message indiquant qu’il disposait d’un « financement assuré » en vue d’une éventuelle privatisation de Tesla.

Ses messages sur Twitter ce jour-là ont provoqué une flambée du cours et du volume des transactions sur l’action Tesla, le titre clôturant en hausse de plus de 6 % par rapport à son niveau au moment où il a commencé à publier ces messages. Le cours a ensuite chuté lorsqu’il est apparu clairement que Musk n’avait pas obtenu le financement nécessaire.

Musk et Tesla ont chacun payé une amende civile de 20 millions de dollars, dont les sommes étaient destinées aux investisseurs victimes de la fraude présumée. Aucun des deux défendeurs n’a reconnu avoir commis de faute. Musk a également accepté de laisser les avocats de Tesla examiner certains de ses tweets à l’avance et de renoncer à son poste de président du conseil d’administration.

La SEC a indiqué qu’un administrateur chargé du règlement des demandes d’indemnisation avait distribué 41,53 millions de dollars, intérêts compris et après déduction des frais, à 3 350 demandeurs éligibles.

Ces demandeurs ont reçu 51,7 % du montant de leurs demandes approuvées, leurs pertes dépassant le montant total du « Fair Fund ». 3 046 autres demandes ont été rejetées.

La SEC a indiqué que les quelque 449 000 dollars restants du « Fair Fund » seront versés au Trésor américain.

« La distribution du Fair Fund est désormais achevée », a déclaré la SEC.

Cette affaire est distincte de celle dans laquelle la SEC accuse Musk d’avoir attendu 11 jours de trop, en mars et avril 2022, pour divulguer ses achats précoces d’actions Twitter.

Musk a réglé cette affaire en faisant verser 1,5 million de dollars par une fiducie à son nom, là encore sans reconnaître aucune faute.

Un juge fédéral a approuvé cet accord en juillet, tout en exprimant de « sérieuses réserves » quant à savoir si la SEC n’avait pas laissé Musk s’en tirer à trop bon compte.

Musk est un ancien conseiller du président américain républicain Donald Trump . Il a racheté Twitter en 2022, l’a rebaptisé X, puis a intégré la plateforme de réseaux sociaux à sa société de fusées et de satellites SpaceX SPCX.O .