La SCPI PFO de Perial AM acquiert un hôtel Star Inn Comfort à Stuttgart

(AOF) - Perial Asset Management poursuit ses investissements en Allemagne et réalise l'acquisition d'un hôtel Star Inn Comfort à Stuttgart, pour le compte de PFO. Il s'agit d'un immeuble récent, construit en 2015, développant une surface de 4 861 m² pour 159 chambres. Cet hôtel 3* est exploité par le groupe Star Inn Hotels GmbH master franchisé du Groupe Choice Hotels, 7ème groupe hôtelier mondial en nombre de chambres (près de 8000 chambres). Le groupe Star Inn exploite 20 hôtels en Allemagne et en Autriche.

Cet hôtel jouit d'un emplacement privilégié. Situé dans le land du Bade-Wurtemberg, 3ème région la plus riche d'Allemagne, il est localisé à proximité de l'aéroport international de Stuttgart (7ème aéroport Allemand avec 12 millions de passagers en 2018), du centre des congrès et conventions " Messe Stuttgart ", et à 13 km du centre-ville (il est relié à la gare centrale via le S-Bahn).

Cet hôtel est loué dans le cadre d'un bail double net, d'une durée ferme de 25 ans.