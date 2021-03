La SCPI Novaxia Neo vise une performance de 6% en 2021

(AOF) - La SCPI Novaxia Neo confirme un taux de distribution (TDVM) de 6 % pour l'année 2020, soit une distribution de 10,80 euros par part en jouissance. Le taux d'occupation est de plus de 95% pour l'année 2020. La SCPI Novaxia Neo se place ainsi comme la SCPI labelisée ISR la plus performante du marché.

L'objectif de performance pour l'année 2021 est maintenu à 6%.

Mathieu Descout, président de Novaxia Investissement : " En 2021, il s'agira de confirmer la résilience de Novaxia Neo, ses performances obtenues en 2019 et 2020 (respectivement de 6,47 % et 6,00 %) et de développer plus largement notre stratégie d'investissement qui est en fait notre singularité : le recyclage urbain. La dynamique de collecte nous permet de nous positionner sur les opportunités générées par la crise sanitaire, au service de la performance. Novaxia Investissement est en mesure, avec la SCPI Novaxia Neo, de saisir les opportunités de marché au bénéfice de ses investisseurs et partenaires ".