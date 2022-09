La SCPI Novaxia Neo innove pour piloter revenus et souscriptions en période d'inflation

" Avec ces deux innovations supplémentaires, Novaxia Investissement souhaite apporter aux épargnants un placement toujours plus flexible à travers Novaxia Neo. Recevoir ses revenus de manière mensuelle est un outil pratique, en particulier dans cette période de besoin d'épargne. Novaxia Neo est également la première SCPI accessible en démembrement avec versements programmés. C'est un levier supplémentaire pour le pilotage de son épargne.", indique Mathilde Krieger, directrice générale de Novaxia Investissement.

Avec Novaxia Neo, les épargnants toucheront mensuellement leurs revenus à partir d'octobre après le délai de jouissance.Une nouveauté puisque les revenus étaient auparavant versés de manière trimestrielle. Grâce aux revenus mensuels, Novaxia Investissement adapte les versements pour s'adapter au mieux aux besoins de revenus complémentaires et au calendrier du financement des parts de ses clients investisseurs.

(AOF) - Novaxia Investissement poursuit les innovations de la SCPI Novaxia Neo pour rester au plus proche des besoins des clients investisseurs, avec deux solutions qui accompagnent l'épargne dans le temps. À partir d'octobre 2022, les épargnants de Novaxia Neo pourront bénéficier de la mensualisation des revenus ainsi que du mandat de démembrement avec versement programmé.

