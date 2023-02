La SCPI Novaxia Neo acquiert auprès du Groupe Cardinal un immeuble neuf dans la périphérie de Lyon

(AOF) - Novaxia Investissement a acquis pour le compte de la SCPI Novaxia Neo, un immeuble neuf labéllisé Breeam Very Good de 8 800 m² répartis entre bureaux, laboratoire de recherche et développement et bâtiment de stockage. Situé dans un environnement stratégique, en première périphérie de Lyon, dans la commune de Saint-Genis-Laval (69), l’actif bénéficiera courant 2023 du prolongement de la ligne de métro B qui permettra de relier le centre de Lyon en 15 minutes.

Réalisé et vendu par le Groupe Cardinal, l'actif est livré clé en main locatif en 2022 et intégralement loué dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes à Tiama pour son siège français, société industrielle spécialisée notamment dans le contrôle qualité des contenants en verre.

Conformément à la stratégie de réversibilité de la SCPI Novaxia Neo, le potentiel de recyclage a été étudié afin de s'adapter au mieux aux éventuelles évolutions de marché.

" Nous sommes ravis de cette acquisition qui démontre une nouvelle fois notre capacité à investir dans un actif de qualité situé dans un environnement économique stratégique en pleine mutation, à 15 minutes de métro du centre de Lyon grâce au futur métro B " commente Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.