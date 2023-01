La SCPI Iroko ZEN triple sa capitalisation en 2022 à 200 millions d’euros

(AOF) - Lancée en novembre 2020, la SCPI Iroko ZEN poursuit sa croissance et vient de fêter ses deux ans. Elle affiche d’ores et déjà plus de 200 millions d’euros de capitalisation. Premier produit d’épargne de la société de gestion Iroko, la SCPI Iroko ZEN a vu sa capitalisation plus que tripler en 2022. Ce résultat vient confirmer la pertinence du modèle et de la stratégie de la SCPI : proposer aux épargnants une SCPI qui investit dans les usages de demain, accessible sans frais d’entrée, 100% digitale et alignant les intérêts des épargnants, des conseillers et de la société de gestion.

Tout au long de l'année 2022, les acquisitions se sont poursuivies à un rythme soutenu. Iroko ZEN a d'ailleurs investi dans deux nouveaux pays cette année : l'Irlande et les Pays Bas.

A fin 2022, Iroko ZEN possède 57 bâtiments sur différentes classes d'actifs dans la zone euro. Le montant des acquisitions s'élève désormais à plus de 202 millions d'euros hors droits.