La SCPI Eurovalys d'Advenis REIM acquiert des bureaux à Reutlingen, en Allemagne

(AOF) - La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) et investie principalement en Allemagne, annonce un nouvel investissement à Reutlingen pour un montant de plus de 23 millions d'euros hors droits. L'acquisition consiste en un ensemble immobilier à usage principal de bureaux, construit en 2003. La surface locative totale est de 11 250 m² et l'actif dispose également de 134 places de parkings.