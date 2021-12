La SCPI Corum Eurion labellisée ISR

(AOF) - La SCPI Corum Eurion a été est labellisée ISR. Le groupe Corum rappelle que sa politique d'investissement a depuis toujours considéré les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance comme une partie intégrante de sa stratégie. Sélectionner des immeubles de qualité, réaliser les investissements nécessaires pour les améliorer - que ce soit d'un point de vue environnemental, de la prise en compte des évolutions de la société, ou de la qualité de vie des occupants - permet en effet d'engager les locataires et de valoriser le patrimoine sur le long terme.

Une durée de baux longue permet d'augmenter la visibilité sur les revenus de la SCPI, et donc des dividendes potentiels versés à ses épargnants, précise la société.

" En tant que partenaire long terme des épargnants et des locataires, il est naturel d'intégrer dans l'investissement et la gestion immobilière du patrimoine d'une SCPI les composantes sociales et environnementales, déclare Frédéric Puzin, fondateur de Corum L'Épargne. L'efficacité environnementale des bâtiments et le bien-être de leurs occupants est un levier pour atteindre notre objectif de performance. Ce label est le simple reflet de nos convictions."