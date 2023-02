La SCPI Aestiam Placement Pierre labellisée ISR

(AOF) - Aestiam annonce avoir obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) pour sa SCPI Aestiam Placement Pierre. Délivré par l’Afnor Certification le 25 janvier 2023. Aestiam, acteur de référence des solutions d’épargne immobilière depuis plus de 30 ans, consolide ainsi sa volonté d’appliquer les principes de développement durable à l’immobilier et de développer un patrimoine immobilier plus résilient et plus sobre en termes de consommation énergétique.

A travers cette démarche, Aestiam engage l'ensemble de ses partenaires et parties prenantes et les sensibilisent aux enjeux extra-financiers, indissociables de la performance des fonds, et dont découle une bonne valorisation du patrimoine. La démarche ISR rejoint ainsi pleinement les intérêts des associés de SCPI à long terme.

Le processus de labellisation initié par Aestiam dès l'été 2022 a donné lieu à une méthodologie inédite reposant sur une grille de 26 critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) permettant d'évaluer les actifs du portefeuille de la SCPI Aestiam Placement Pierre et engage le fonds dans le chemin de la transition énergétique et écologique.