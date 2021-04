La SCPI 100% digitale Iroko Zen démarre en trombe

(AOF) - Iroko Zen passe cette semaine la barre des 11 millions d'euros collectés. La startup a levé le mois dernier 3 millions d'euros notamment auprès d'Idinvest Partners (Eurazeo) pour développer sa SCPI Iroko Zen sans frais d'entrée et 100% digitale. En trois mois, elle compte déjà plus 200 épargnants (des jeunes, des moins jeunes, des CGP, mais aussi des institutionnels.

Après avoir acquis un immeuble de bureaux loué à Pôle Emploi à Reims et une crèche à Pantin, Iroko Zen a poursuivi ses acquisitions en 2021 en mettant la main sur un entrepôt situé à Château-Thierry et un local d'activité situé à Tigery dans l'Essonne.

"Nous avons fondé Iroko avec un projet simple : rendre accessibles des solutions d'épargne performantes pour tous. Iroko a obtenu son agrément de l'Autorité des marchés financiers en juin 2020 et a lancé en novembre 2020 son premier produit : une SCPI 100% digitale et sans frais d'entrée. Nous accélérons notre développement auprès d'acteurs institutionnels en vue de créer un champion européen en collectant et gérant plus de 100 millions d'euros d'épargne d'ici 2024", explique Gautier Delabrousse-Mayoux, CEO et co-fondateur.