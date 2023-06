La santé mentale des soignants épinglée par une étude de la Drees

(AOF) - La Direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques (Drees) publie une étude sur la santé mentale des personnels hospitaliers à l’été 2021 et la compare à celle de l’ensemble de la population en emploi. À partir des données de l’enquête Épidémiologie et Conditions de vie liées au Covid-19 (EpiCov), cette étude met en perspective la fréquence des symptômes de dépression ou d’anxiété ou encore le besoin de prise en charge psychologique parmi les personnes travaillant à l’hôpital au regard des symptômes déclarés parmi l’ensemble des personnes en emploi.

Le personnel hospitalier déclare plus souvent des symptômes de dépression et d'anxiété que l'ensemble des personnes en emploi : à l'hôpital, 41 % des personnes ont des symptômes de dépression légère à sévère, contre 33 % dans l'ensemble des personnes en emploi (graphique). Il en est de même pour les symptômes d'anxiété qui sont déclarés par 30 % du personnel hospitalier contre 25 % de l'ensemble des personnes en emploi.

À noter que ce sont les symptômes de dépression légère à modérée qui sont nettement plus fréquents à l'hôpital que dans l'ensemble des personnes en emploi (38 % contre 30 %). Le constat est identique pour les symptômes d'anxiété légère à modérée avec des pourcentages qui s'établissent respectivement à 28 % et 22 %. En revanche, les symptômes de dépression et d'anxiété graves sont aussi fréquents à l'hôpital que dans l'ensemble des personnes en emploi.

En lien avec ces symptômes plus répandus à l'hôpital, le personnel hospitalier déclare aussi plus fréquemment que l'ensemble des personnes en emploi des répercussions de ces symptômes dans leur vie quotidienne (26 % contre 19 %).