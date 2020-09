Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie voit sa production pétrolière progresser après 2022 Reuters • 26/09/2020 à 15:25









PARIS, 26 septembre (Reuters) - La Russie s'attend à ce que sa production de pétrole augmente une fois que l'accord de l'Opep et ses alliés ("Opep+") sera arrivé à son terme en avril 2022, selon des données du ministère de l'Économie publiées samedi. La Russie, qui devrait selon le ministère produire 507,4 millions de tonnes de pétrole cette année, augmenterait sa production pour atteindre 560 millions de tonnes, soit 11,2 millions de barils par jour, en 2023. Les données du ministère prévoient une hausse des exportations de pétrole à 266,2 millions de tonnes d'ici 2023, soit un peu moins que les exportations de l'année dernière. Ces exportations sont attendus à 225 millions de tonnes cette année contre 269,2 millions de tonnes en 2019. (Darya Korsunskaya et Vladimir Soldatkin, version française Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.08%