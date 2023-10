La Russie tente de stopper la chute de sa devise

(AOF) - Le rouble, tombé lundi 9 octobre à un plus bas depuis plus de 18 mois à plus de 102 roubles pour un dollar, a ensuite rebondi vendredi à 97,2 roubles après la décision de Moscou de réintroduire le contrôle des capitaux. Cette mesure concerne certaines entreprises exportatrices, dont les noms n’ont pas été révélés. La devise russe a perdu près d’un quart de sa valeur depuis le début de l’année en raison des sorties de capitaux et de la chute des exportations.