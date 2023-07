La Russie suspend sa participation à l’accord sur les exportations de céréales en mer Noire

(AOF) - Quelques heures après la nouvelle attaque contre le pont de Kertch reliant la Russie à la Crimée, le Kremlin a annoncé la suspension de sa participation à l’accord sur les exportations de céréales en mer Noire. Celui-ci venait à échéance, lundi. " Les accords de la mer Noire ne sont plus en vigueur. La date limite, comme l'a dit le président russe, est le 17 juillet. Malheureusement, la partie de l'accord de la mer Noire qui concerne la Russie n'a pas encore été respectée. Par conséquent, il a été interrompu ", a indiqué son porte-parole, Dmitri Peskov, selon l’agence Tass.

