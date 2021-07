La Russie soutient le rouble

(AOF) - Cette semaine, le rouble a gagné plus d'1% à 1,547 euro. Conformément aux attentes, la Banque centrale russe a relevé vendredi son principal taux directeur de 5,5% à 6,5%, sa plus forte augmentation depuis fin 2014, pour tenter de freiner l'inflation. Il s'agit de la quatrième hausse de taux de la Banque de Russie cette année qui tente de ralentir l'inflation ressortie à 6,5% en juin, un plus haut depuis août 2016.