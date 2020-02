Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie s'interroge sur la "faisabilité" du plan Trump pour le Proche-Orient Reuters • 02/02/2020 à 13:01









MOSCOU, 2 février (Reuters) - La Russie a mis en question dimanche la faisabilité du plan de paix américain pour le Proche-Orient, soulignant qu'il contrevenait à plusieurs résolutions des Nations unies. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé samedi avoir rompu toute relation avec Israël et les Etats-Unis, y compris en matière de sécurité, après la présentation cette semaine par Donald Trump de son plan. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe réunis en session extraordinaire au Caire ont dit de leur côté rejeter cette initiative qui n'est pas susceptible selon eux de conduire à une paix "juste et durable". "Nous voyons la réaction des Palestiniens, nous voyons la réaction d'une large part des Etats arabes qui se sont rangés aux côtés des Palestiniens en rejetant le plan. Cela, de tout évidence, nous interroge sur sa faisabilité", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, selon les agences de presse russes. (Vladimir Soldatkin)

