La Russie s'étonne de l'"hystérie" de Trump après le lancement de SpaceX

MOSCOU, 31 mai (Reuters) - L'agence spatiale russe a ironisé dimanche sur l'"hystérie" manifestée par Donald Trump après le lancement réussi de la fusée SpaceX samedi à Cap Canaveral, tout en se félicitant qu'elle ne soit plus la seule à pouvoir envoyer des hommes dans l'espace. Le président américain, qui a assisté au décollage de la fusée développée par une entreprise privée, dirigée par l'homme d'affaires Elon Musk, a fait preuve d'un enthousiasme débordant après le premier vol habité lancé par la Nasa depuis 2011. "Cette puissance, cette technologie, c'est incroyable", a notamment déclaré Donald Trump en promettant que des Américains poseraient prochainement le pied sur Mars et que les Etats-Unis disposeraient bientôt des "armes les plus extraordinaires jamais imaginées". La Nasa dépendait depuis 2011 de l'agence spatiale russe Roscosmos pour envoyer des astronautes dans la Station spatiale internationale (ISS). "Nous avons du mal à comprendre l'hystérie déclenchée par le lancement réussi de la capsule Crew Dragon", a réagi sur Twitter le porte-parole de Roscosmos, Vladimir Oustimenko. "Ce qui aurait dû arriver il y a longtemps est arrivé", a-t-il ajouté en allusion à un précédent échec de SpaceX, en 2014, à la suite duquel le patron de l'agence spatiale russe, Dmitri Rogozine, avait suggéré aux Etats-Unis d'acheter un trampoline. "Le trampoline fonctionne", lui a répondu Elon Musk pendant une conférence de presse au côté du patron de la Nasa. (Maria Kiselyova et Andrew Osborn, version française Tangi Salaün)

