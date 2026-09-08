La Russie reprend ses attaques contre Kyiv, deux morts - autorités locales

(Actualisé avec bilan, précisions, attaques en Russie)

La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses bombardements nocturnes contre Kyiv, faisant deux morts dans la capitale ukrainienne, deux jours après le départ des émissaires du président américain Donald Trump, a annoncé le maire de la ville Vitali Klitschko.

Il a ajouté que plus de 10 personnes avaient été blessées par ces attaques, qui ont également provoqué plusieurs départs d'incendie et endommagé 14 immeubles, une résidence universitaire, une école, une clinique, des entrepôts et d'autres sites.

Cette nouvelle offensive russe intervient après que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré dimanche à Kyiv le président ukrainien Volodimir Zelensky. Ils avaient auparavant été reçus à Moscou par le président russe Vladimir Poutine pour des discussions que le Kremlin a qualifiées d'"utiles".

"Dès que les émissaires de paix du président américain sont partis, (le président russe Vladimir) Poutine a lancé une nouvelle attaque massive et effroyable contre Kyiv", a dit sur la plateforme X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha.

"Ses missiles balistiques en disent plus long que ses discours sur la diplomatie", a-t-il ajouté, tout en exhortant les alliés à intensifier la pression sur Moscou, ainsi qu’à fournir des intercepteurs pour abattre les missiles balistiques, les stocks de Kyiv en la matière étant au plus bas.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Moscou avait frappé des cibles militaires et logistiques à Kyiv et dans la région environnante, ainsi que dans le port de Tchernomorsk, sur la mer Noire, ont rapporté les agences de presse russes.

L'aviation ukrainienne a pour sa part décompté des dizaines de missiles et 166 drones lancés par la Russie au cours de la nuit, essentiellement sur la région de Kyiv et sur Odessa, ajoutant avoir abattu 142 drones, 31 (sur 32) missiles de croisière et deux missiles balistiques.

Kyiv n'a pas précisé, comme c'est devenu l'habitude depuis quelque temps, le nombre de missiles balistiques, les plus difficiles à intercepter, tirés par Moscou.

Côté russe, deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une attaque ukrainienne contre la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, a déclaré Sergueï Aksionov, le gouverneur régional nommé par Moscou.

Le gouverneur de la région russe de Briansk a déclaré qu'une personne avait été tuée lors d'une attaque ukrainienne sur la ville de Starodoub.

Et une attaque ukrainienne aux drones a endommagé mardi matin des infrastructures civiles à Saratov, blessant plusieurs personnes, a dit le gouverneur régional. La zone abrite une importante raffinerie de pétrole opérée par la compagnie publique Rosneft ROSN.MM ainsi que d'autres sites industriels et militaires.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec la contribution de Anna Pruchnicka à Gdansk et de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten)