Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie réduit son taux directeur à un plus bas historique Reuters • 19/06/2020 à 13:16









MOSCOU, 19 juin (Reuters) - La banque centrale de Russie a abaissé vendredi son principal taux directeur à un plus bas historique de 4,50%, via une réduction de 100 points de base plus massive que d'habitude. Elle a en outre prévenu qu'elle pourrait procéder à une nouvelle baisse de taux prochainement dans un contexte de faible risque inflationniste et de crise économique provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus. "Si la situation évolue conformément au scénario de base, la Banque de Russie envisagera la nécessité d'une réduction supplémentaire du taux directeur lors de ses prochaines réunions", a déclaré l'institut. La baisse de 100 points de base annoncée vendredi est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters. L'inflation en Russie était de 3,1% en rythme annuel au 15 juin, a dit la banque centrale, sous son objectif de 4%, et l'économie russe devrait se contracter de 4% à 6% cette année avant de renouer avec la croissance en 2021. (Andrey Ostroukh, Gabrielle Tétrault-Farber, Elena Fabrichnaya, Maria Kiselyova version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.