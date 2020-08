Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie promet pour octobre une vaccination de masse contre le Covid Reuters • 01/08/2020 à 12:53









PARIS, 1er août (Reuters) - Le ministre russe de la Santé prépare une campagne de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus pour le mois d'octobre, rapportent samedi des agences de presse locales, après qu'un candidat vaccin a fini ses essais cliniques. Mikhail Murashko a indiqué que l'Institut Gamaleya, structure de recherche d'Etat située à Moscou, avait terminé ses essais et que la documentation nécessaire à son enregistrement était en cours de préparation, rapporte l'agence Interfax. Il a ajouté que les médecins et les enseignants seraient les premiers à bénéficier de cette vaccination. "Nous prévoyons des vaccinations plus étendues en octobre", a ajouté le ministre, selon des propos cités par l'agence. Une source a dit à Reuters cette semaine que le premier vaccin potentiel russe obtiendrait le feu vert des autorités de régulation dès août et serait administré peu après au personnel de santé. Cette rapidité a conduit certains médias occidentaux à se demander si Moscou ne plaçait pas la question du prestige national - la mise au point du vaccin a été comparée en Russie à l'exploit de Spoutnik, premier satellite de l'histoire, en 1957 - avant les questions de sécurité. Plus de 100 candidats vaccins sont actuellement en cours de développement à travers le monde pour tenter d'arrêter l'épidémie de coronavirus. Selon un dernier bilan compilé samedi par Reuters, plus de 17,61 millions de personnes dans le monde ont contracté le virus, et 679.094 personnes en sont mortes. (Vladimir Soldatkin, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.