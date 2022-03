La Russie prédit un baril à 300 dollars en cas d'embargo

(AOF) - Le vice-premier ministre russe a averti qu'un boycott occidental du pétrole de son pays pourrait faire grimper le prix du baril au-delà de 300 dollars, tout en menaçant de couper un gazoduc vital pour l'Europe. "Il est absolument clair qu'un rejet du pétrole russe entraînerait des conséquences catastrophiques pour le marché mondial", a déclaré lundi soir Alexander Novak à la télévision d'État. "La flambée des prix serait imprévisible. Elle serait de 300 dollars par baril, si ce n'est plus", a-t-il ajouté.

