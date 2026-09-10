La Russie frappe une station-service à Kyiv et une entreprise agroalimentaire internationale à Dnipro

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par Pavel Polityuk et Anna Pruchnicka

La Russie a frappé une station-service à Kyiv, la capitale ukrainienne, ainsi qu’un site agro-industriel international exploité par Bunge dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, ont déclaré jeudi les autorités, alors que Moscou intensifie ses attaques contre des cibles logistiques et économiques.

La Russie a intensifié sa campagne aérienne contre l’Ukraine ces dernières semaines, lançant des missiles balistiques et des drones à réaction sur des entrepôts, des fournisseurs alimentaires et des chaînes de distribution. Kyiv peine à repousser ces attaques en raison d’un manque de systèmes de défense aérienne.

La frappe contre la station-service Ukrnafta semble être la première attaque menée par un drone à réaction contre une telle installation à Kyiv. Elle fait suite à environ 300 attaques contre des stations-service situées dans ou à proximité des régions ukrainiennes situées en première ligne ces derniers mois.

Quatre personnes ont été blessées, a déclaré le maire Vitali Klitschko.

«Ces frappes n’ont aucun objectif militaire. Il s’agit de terreur et d’intimidation à l’encontre de la population civile», a déclaré Bohdan Kukura, directeur général d’Ukrnafta, sur Facebook.

« CE N’EST PAS UNE COÏNCIDENCE »

À Dnipro, deux personnes ont été tuées lors de l’attaque contre l’usine d’huile de tournesol Bunge, l’une des cinq plus grandes usines agroalimentaires d’Ukraine, dotée d’une capacité de traitement de 1 600 tonnes de graines oléagineuses par jour.

Il s'agissait de la deuxième attaque contre une entreprise américaine en quelques semaines, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

« Ce n’est pas une coïncidence, mais cela s’inscrit dans la campagne de terreur systématique menée par Moscou contre les entreprises et les intérêts économiques américains », a-t-il écrit sur X.

Cinq autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, a indiqué un responsable local.

Dans la ville de Soumy, au nord-est du pays, les autorités municipales ont déclaré qu’un drone à réaction s’était écrasé sur un centre commercial, un jour après qu’une attaque similaire y eut fait deux morts et vingt blessés.

Ces dernières semaines, Moscou et Kyiv se sont livrées à une escalade de frappes contre des cibles logistiques et d’autres cibles économiques, dans le but de nuire mutuellement à leurs efforts de guerre.

L’Ukraine a attaqué les plus grands détaillants en ligne russes, ainsi que les infrastructures énergétiques et de ravitaillement en carburant dans les régions occupées par Moscou et des raffineries de pétrole situées au cœur même de la Russie.

La Russie, quant à elle, a intensifié ses frappes contre les ports ukrainiens, faisant quatre morts et 19 blessés dans la ville de Mykolaïv, dans le sud du pays, au cours de la nuit, ont indiqué des responsables régionaux.