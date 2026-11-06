La Russie doit rapidement renforcer sa riposte face aux satellites Starlink d'Elon Musk, estime le Conseil de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Russie a mis en orbite plus de 30 satellites

* Les responsables affirment que le pays doit accélérer le rythme

* Poutine a qualifié Musk de génie; les responsables affirment désormais que Starlink représente un risque pour la stabilité des pays

(Mise à jour avec la déclaration complète et les détails)

par Andrew Osborn

La Russie doit de toute urgence développer son équivalent national de Starlink, a déclaré vendredi son Conseil de sécurité, avertissant que le réseau de satellites d’Elon Musk pourrait être utilisé pour déstabiliser la société et la vie politique dans des pays non précisés.

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine avait qualifié Musk de « génie » , reconnaissant que la Russie commençait tout juste à déployer sa réponse au système d’Internet par satellite Starlink.

La version militaire de Starlink a été utilisée par l’armée ukrainienne tout au long de la guerre avec la Russie comme un élément clé des opérations de drones et des communications sur le champ de bataille.

Le ministre russe du Développement numérique, Maksut Shadayev, a déclaré à Poutine le mois dernier que la Russie n’avait jusqu’à présent lancé qu’un peu plus de 30 satellites dans le cadre de son réseau naissant de satellites en orbite terrestre basse « Rassvet » (« Dawn »). À titre de comparaison, Starlink compte plus de 10 000 satellites actifs.

Des experts du Conseil de sécurité russe ont averti vendredi que la Russie devait accélérer le rythme, après avoir souligné que les services occidentaux de communication par satellite, tels que Starlink, développé par SpaceX (la société de Musk), et OneWeb, représentaient un risque.

) « Pour stimuler le développement du système de communication par satellite " (" Rassvet, il est nécessaire d’accélérer rapidement la production en série de satellites de communication et d’équipements terminaux », a déclaré le Conseil de sécurité dans un communiqué, selon les médias d’État.

Il a précisé que les agences d’État concernées avaient reçu pour instruction d’élaborer des propositions visant à garantir le déploiement à grande échelle et le fonctionnement durable du nouveau système.

Cet avertissement fait suite à une réunion du présidium du Conseil scientifique et d’experts de cet organisme, qui a débattu des questions de sécurité de l’information et d’accès à Internet.

«Au cours de la réunion, les principaux risques et menaces liés à l’utilisation de systèmes de communication spatiaux occidentaux au-dessus du territoire d’États souverains dans le but de déstabiliser la situation sociopolitique ont été mis en évidence. Cela concerne avant tout les services de communication par satellite largement utilisés que sont Starlink et OneWeb», ont rapporté les médias d’État en citant ce même communiqué.

Par ailleurs, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité et ancien président, a publié une déclaration critiquant Musk pour avoir autorisé l’armée ukrainienne à utiliser ses satellites.

L’Ukraine a déclaré vendredi que la Russie utilisait déjà son nouveau réseau de satellites « Rassvet » pour des communications militaires au-dessus de son territoire . Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.