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La Russie condamne la saisie par la France d'un pétrolier au large de la Réunion
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 11:29

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L'ambassade de Russie à Paris a condamné mardi la saisie par la France du navire pétrolier DF Peak à 450 milles nautiques au large de la Réunion, annoncée la veille par Emmanuel Macron, la qualifiant d'acte de piraterie et de violation du droit international.

Dans un message posté lundi soir sur X, le chef de l'Etat français a déclaré que la marine nationale avait arraisonné ce navire "suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburant".

"Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu'ils se produisent", a ajouté Emmanuel Macron.

Citée par l'agence de presse officielle russe RIA, l'ambassade a déclaré s'employer à déterminer si des ressortissants russes se trouvaient à bord du tanker, précisant que la Russie n'avait pas été informée au préalable de la saisie du navire.

(Bureau de Reuters; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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1 commentaire

  • 11:42

    Il n'était pas dans les eaux territoriales. C'est de la piraterie digne de la Buse.

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