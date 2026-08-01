La Russie bombarde Kyiv, faisant 9 morts, tandis que l'Ukraine réclame des missiles Patriot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de « Zelenskiy » aux paragraphes 1, 2, 4 et 11)

* Kyiv touchée par des missiles balistiques lors d'une deuxième attaque majeure en une semaine

* Un seul des 27 missiles balistiques a été intercepté, selon Zelenskiy

* Des dégâts sont signalés dans tout Kyiv, au moins 9 personnes ont été tuées

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par Olena Harmash et Yurii Kovalenko

La Russie a pilonné Kyiv lors d'une violente attaque de missiles balistiques tôt samedi matin, faisant neuf morts, alors que le président Volodymyr Zelenskiy a averti que l'Ukraine était à court de missiles intercepteurs pour ses systèmes de défense aérienne américains Patriot.

Zelenskiy a déclaré que la Russie avait lancé 35 missiles sur l’Ukraine, dont 27 missiles balistiques, ainsi que 185 drones. Un seul missile balistique a été intercepté, « simplement parce qu’il n’y a pas de missiles intercepteurs pour le système Patriot », a-t-il dit.

Plus d’une douzaine d’explosions ont retenti dans la ville au cours de plusieurs vagues d’attaques, selon des témoins de Reuters.

« Chaque lot de missiles intercepteurs balistiques sauve la vie de nos concitoyens. Et chaque nuit passée sans eux entraîne davantage de victimes », a déclaré Zelenskiy sur l’application Telegram.

Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, les combats font rage le long d'environ 1.200 kilomètres (750 miles) de ligne de front. Mais les avancées russes ont ralenti de plus de moitié cette année, et l’Ukraine a lancé des frappes à l’intérieur de la Russie, touchant ses installations pétrolières, ses sites logistiques et sa production d’armes.

Dans le même temps, la Russie a intensifié ses attaques contre Kyiv et d’autres villes ukrainiennes, tandis que l’Ukraine souffre d’un manque chronique de moyens de défense aérienne capables d’abattre des missiles balistiques, qui se déplacent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son.

Moscou et Kyiv nient toutes deux prendre pour cible des civils dans cette guerre déclenchée par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

DEUXIÈME ATTAQUE MAJEURE CONTRE Kyiv CETTE SEMAINE L'attaque de samedi est la deuxième attaque majeure contre Kyiv cette semaine, après les frappes de jeudi qui ont fait neuf morts, dont six membres d'une même famille dans un village près de Kryvyi Rih, et lors desquelles un missile de croisière présumé russe a atterri en Pologne.

Des dégâts ont été constatés dans sept quartiers de Kyiv, une ville d’environ 3 millions d’habitants, a indiqué le bureau du procureur général après les attaques de samedi. Zelenskiy a déclaré que des incendies s'étaient déclarés dans tout Kyiv et que 18 immeubles d'habitation, une école, l'ambassade de Lituanie ainsi que des infrastructures avaient été endommagés.

Le ministère lituanien des Affaires étrangères a indiqué que les vitres de son ambassade avaient été brisées, que les capteurs solaires avaient été endommagés et que la cour était jonchée de débris.

Les procureurs ukrainiens ont indiqué que sept personnes avaient été tuées dans le district de Darnytskyi, sur la rive gauche du Dnipro, et que deux autres personnes avaient trouvé la mort dans le district de Solomyanskyi, sur la rive droite de la ville.

Des dizaines de personnes ont été blessées, dont quatre enfants qui ont subi de multiples blessures par éclats d'obus et des lacérations.

« J’ai regardé mon téléphone, il était 1 h 30 (22 h 30 GMT) et les sirènes (retentissaient). J’étais allongée, habillée, dans mon lit, je me suis levée immédiatement. Et aussitôt, les explosions ont commencé: boum, boum », a raconté Nadiia Komarova, une concierge de 68 ans travaillant dans un immeuble résidentiel à Kyiv.

« Nos plafonds ont commencé à s'effondrer. Ma fenêtre est brisée, et tout est tombé à l'intérieur », a-t-elle déclaré à Reuters.

Des images de Reuters TV montraient la police et les secouristes à l’œuvre sur les lieux. Deux secouristes ont placé un corps dans un sac noir à l’intérieur d’une voiture. Les pompiers éteignaient des incendies et des voitures calcinées se trouvaient près d’un immeuble.

Le ministre des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a lancé un nouvel appel pour obtenir d’urgence du matériel de défense aérienne. « C’est la bataille pour le contrôle de l’espace aérien qui déterminera le cours de cette guerre. Plus le bouclier aérien au-dessus de l’Ukraine sera solide, plus la paix se rapprochera. »