La Russie bombarde Kyiv à coups de missiles, faisant au moins trois morts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du bilan des victimes et des déclarations du maire) par Yuliia Dysa

Au moins trois personnes ont été tuées samedi matin lors d'une attaque de missiles russes contre Kyiv, la capitale ukrainienne, et plusieurs personnes se sont retrouvées piégées dans un immeuble partiellement effondré à la suite de cette frappe, a déclaré le maire de la ville.

Plus d’une douzaine d’explosions ont retenti dans la ville, selon des témoins de Reuters.

La Russie a intensifié ses attaques contre la capitale ces derniers mois, tandis que l'Ukraine souffre d'un manque chronique de moyens de défense aérienne capables d'abattre des missiles balistiques, qui se déplacent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son.

Les premier et deuxième étages de l'immeuble résidentiel endommagé se sont partiellement effondrés, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, et certains entrepôts étaient également en feu.

Cinq personnes ont été hospitalisées, a-t-il ajouté.