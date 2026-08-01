 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie bombarde Kyiv à coups de missiles, faisant au moins trois morts
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 02:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du bilan des victimes et des déclarations du maire) par Yuliia Dysa

Au moins trois personnes ont été tuées samedi matin lors d'une attaque de missiles russes contre Kyiv, la capitale ukrainienne, et plusieurs personnes se sont retrouvées piégées dans un immeuble partiellement effondré à la suite de cette frappe, a déclaré le maire de la ville.

Plus d’une douzaine d’explosions ont retenti dans la ville, selon des témoins de Reuters.

La Russie a intensifié ses attaques contre la capitale ces derniers mois, tandis que l'Ukraine souffre d'un manque chronique de moyens de défense aérienne capables d'abattre des missiles balistiques, qui se déplacent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son.

Les premier et deuxième étages de l'immeuble résidentiel endommagé se sont partiellement effondrés, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, et certains entrepôts étaient également en feu.

Cinq personnes ont été hospitalisées, a-t-il ajouté.

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,09 +0,72%
CAC 40
8 509,64 +0,28%
EUR/USD SPOT
1,1529 0,00%
Or
4 042,68 0,00%
TOTALENERGIES
76,42 +1,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank