La Russie bombarde Kyiv à coups de missiles, faisant au moins neuf morts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute « Sybiha » aux paragraphes 3-4 et 16, « procureurs » aux paragraphes 9, 11 et 12, et « habitant de Kyiv » aux paragraphes 13-14)

* Kyiv touchée par des missiles balistiques lors d'une deuxième attaque majeure en une semaine

* Des dégâts sont signalés dans tout Kyiv, au moins 9 personnes ont été tuées

* Le ministre ukrainien des Affaires étrangères lance un appel à une aide urgente en matière de défense aérienne

par Olena Harmash et Yurii Kovalenko

La Russie a pilonné samedi la capitale ukrainienne, Kyiv, à coups de missiles balistiques, tuant au moins neuf personnes et en blessant 28 autres, dont quatre enfants, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Plus d'une douzaine d'explosions ont retenti dans la ville au cours de plusieurs vagues d'attaques, selon des témoins de Reuters.

“Une nuit d’enfer à Kyiv”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha dans un message publié sur X.

“N’ayant pas atteint ses objectifs sur le champ de bataille, la Russie intensifie ses attaques aériennes et ses actes de terreur contre les civils. L’Ukraine a besoin de toute urgence de systèmes supplémentaires de défense aérienne et antimissile, ainsi que d’intercepteurs.” En cette cinquième année de guerre, les combats font rage sur plus de 1.200 kilomètres (750 miles) de ligne de front, bien que les avancées russes aient ralenti de plus de moitié depuis le début de l’année, ont indiqué des analystes militaires.

Dans le même temps, la Russie a intensifié ses attaques contre Kyiv et d’autres villes ukrainiennes, tandis que l’Ukraine souffre d’un manque chronique de moyens de défense aérienne capables d’abattre des missiles balistiques, qui se déplacent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son.

La Russie nie prendre pour cible des civils dans le cadre de la guerre déclenchée par son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

DEUXIÈME ATTAQUE MAJEURE CONTRE Kyiv CETTE SEMAINE Il s’agit de la deuxième attaque majeure contre Kyiv cette semaine, après les frappes de jeudi qui ont fait neuf morts, dont six membres d’une même famille dans un village près de Kryvyi Rih, et lors desquelles un missile de croisière présumé russe a atterri en Pologne.

Des dégâts ont été constatés dans sept quartiers de Kyiv, une ville d’environ 3 millions d’habitants, a indiqué le bureau du procureur général après les attaques de samedi.

Des incendies se sont déclarés dans toute la ville et des coupures d’électricité ont été signalées dans certains quartiers.

Les procureurs ont indiqué que sept personnes avaient été tuées dans le district de Darnytskyi, sur la rive gauche du Dnipro, et que deux autres personnes avaient trouvé la mort dans le district de Solomyanskyi, sur la rive droite de la ville.

Ils ont ajouté que 28 personnes avaient été blessées, dont quatre enfants qui ont subi de multiples blessures par éclats d’obus et des lacérations.

“J’ai regardé mon téléphone, il était 1h30 (22h30 GMT) et les sirènes (retentissaient). J’étais allongée, habillée, dans mon lit, je me suis levée immédiatement. Et aussitôt, les explosions ont commencé: boum, boum”, a raconté Nadiia Komarova, une concierge de 68 ans travaillant dans un immeuble d’habitation à Kyiv.

“Nos plafonds ont commencé à s'effondrer. Ma fenêtre est brisée, et tout est tombé à l'intérieur”, a-t-elle déclaré à Reuters.

Des images de Reuters TV montraient la police et les secouristes à l’œuvre sur les lieux. Deux secouristes ont placé un corps dans un sac noir à l’intérieur d’une voiture. Les pompiers éteignaient des incendies et des voitures calcinées se trouvaient près d’un immeuble.

“C’est la bataille pour le contrôle de l’espace aérien qui déterminera le cours de cette guerre”, a déclaré Sybiha. “Plus le bouclier aérien au-dessus de l’Ukraine sera solide, plus la paix se rapprochera.”