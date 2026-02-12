La Russie bloque totalement WhatsApp et promeut une alternative étatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

WhatsApp dit qu'il essaiera de garder les utilisateurs connectés

*

Moscou avait mis en garde WhatsApp contre des violations

*

La Russie promeut l'application MAX, soutenue par l'État

(Refonte avec le commentaire du Kremlin dans le titre et le lead et ajout de citations dans les paragraphes 2-3) par Andrew Osborn et Mrinmay Dey

L'application de messagerie américaine WhatsApp, détenue par Meta Platforms META.O , a été complètement bloquée en Russie pour ne pas avoir respecté la législation locale, a déclaré le Kremlin jeudi, suggérant aux Russes de se tourner vers une "messagerie nationale" soutenue par l'État.

"En raison du refus de Meta de se conformer à la législation russe, une telle décision a été prise et appliquée", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a proposé aux Russes de se tourner vers MAX, la messagerie nationale de la Russie.

"MAX est une alternative accessible, une messagerie en développement, une messagerie nationale, et elle est disponible sur le marché pour les citoyens en tant qu'alternative", a déclaré M. Peskov.

Les critiques affirment que MAX est un outil de surveillance, ce que les autorités nient.

La mesure prise à l'encontre de WhatsApp est l'aboutissement de six mois de pressions exercées sur l'entreprise américaine et reflète la volonté plus générale des autorités russes, en cette période de guerre , de créer et de contrôler une infrastructure de communication "souveraine" dans laquelle les entreprises technologiques étrangères se soumettraient aux lois locales ou disparaîtraient.

Meta Russia avait déjà été désignée comme une organisation extrémiste et WhatsApp s'était plaint de ce qu'elle avait qualifié de tentative de blocage total de son service.

"Aujourd'hui, le gouvernement russe a tenté de bloquer totalement WhatsApp dans le but de pousser les gens vers une application de surveillance appartenant à l'État", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Essayer d'isoler plus de 100 millions d'utilisateurs d'une communication privée et sécurisée est un pas en arrière et ne peut que conduire à moins de sécurité pour les gens en Russie".

Certains noms de domaine associés à WhatsApp ont disparu du registre national russe des noms de domaine, ce qui signifie que les appareils situés en Russie ont cessé de recevoir les adresses IP de l'application et qu'il n'est possible d'y accéder qu'en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).

Roskomnadzor, l'autorité nationale de régulation des communications, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

RESTRICTIONS SUR WHATSAPP

Les autorités russes, qui bloquent ou restreignent également les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, Facebook, Instagram et YouTube, ont fortement promu MAX, qui, selon les critiques, pourrait être utilisé pour suivre les utilisateurs à la trace.

Les autorités ont rejeté ces accusations comme étant fausses et affirment que MAX, qui intègre divers services gouvernementaux, est conçu pour simplifier et améliorer la vie quotidienne des citoyens.

Roskomnadzor a commencé à restreindre WhatsApp et d'autres services de messagerie en août, rendant impossible de passer des appels téléphoniques, après avoir accusé les plateformes étrangères de ne pas partager les informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme.

En décembre, elle a déclaré qu'elle prenait de nouvelles mesures pour restreindre progressivement l'utilisation de l'application, qu'elle accusait de continuer à violer la législation russe et d'être une plateforme utilisée "pour organiser et mener des actes terroristes sur le territoire du pays, pour recruter leurs auteurs et pour commettre des fraudes et d'autres crimes".

Les tribunaux russes ont à plusieurs reprises infligé des amendes à WhatsApp pour n'avoir pas supprimé des contenus interdits et les autorités ont insisté sur le fait que l'entreprise devait disposer d'un bureau de représentation local en Russie pour se conformer à la loi, ce qu'elle n'a pas.

Depuis décembre, de nombreux Russes n'ont pu utiliser WhatsApp qu'en association avec un réseau privé virtuel et se sont tournés vers des applications de messagerie concurrentes, bien que certaines d'entre elles, comme Telegram, fassent également l'objet de pressions de la part des autorités pour les mêmes raisons.