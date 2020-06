Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie a offert des primes pour tuer des soldats US en Afghanistan - NYT Reuters • 26/06/2020 à 22:53









WASHINGTON, 26 juin (Reuters) - Les services de renseignement américains sont parvenus à la conclusion que l'armée russe avait offert des primes à des combattants liés aux taliban en Afghanistan pour qu'ils tuent des soldats américains et d'autres pays engagés aux côtés des Etats-Unis, rapporte vendredi le New York Times. Les services américains ont établi il y a plusieurs mois qu'une unité du renseignement militaire russe liée à des tentatives d'assassinat en Europe avait offert des primes l'an dernier en cas d'attaque réussie, précise le NYT, qui cite des responsables informés de ces conclusions. Des combattants islamistes, ou des éléments criminels armés leur étant étroitement associés, semblent avoir ainsi récolté des primes, poursuit le journal. Sollicités par Reuters, la Maison blanche, l'Agence centrale du renseignement (CIA) et les services du directeur du Renseignement national ont refusé de commenter cet article. Le président américain Donald Trump a été informé de ces conclusions et la Maison blanche n'a pas encore autorisé de mesure de représailles contre la Russie, selon le New York Times. (Eric Beech version française Bertrand Boucey)

