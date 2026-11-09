La ruée vers l'IA pousse les centres de données à rechercher des turbines et des moteurs à réaction d'occasion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon un analyste, le délai de livraison des commandes de turbines à gaz aux États-Unis s'élève désormais à six ans en moyenne

* Les commandes mondiales de turbines dépassent les 100 GW, alors que la capacité de production annuelle se situe entre 60 et 70 GW

* Les promoteurs se tournent vers les turbines d'occasion et les moteurs reconvertis

par Kavya Balaraman, Christoph Steitz et Nina Chestney

Les services publics, les développeurs et les entreprises qui se livrent à une course effrénée pour alimenter les centres de données dédiés à l’IA parcourent le monde à la recherche de turbines à gaz d’occasion, remettent en service des machines mises hors service et convertissent des moteurs d’avion retirés du service, alors que les délais de livraison des nouveaux équipements coûteux s’étendent jusqu’à la prochaine décennie.

Malgré un scepticisme croissant quant aux dangers de l’intelligence artificielle et une récente vague de ventes des actions du secteur, la demande en centres de données très gourmands en énergie est en forte hausse , créant un goulot d’étranglement critique pour les infrastructures et équipements énergétiques essentiels, tels que les turbines.

“Les discussions sur les livraisons (sont) résolument axées sur la période 2030-2031”, a déclaré Aurora Tenorio, analyste senior au sein du cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie, à propos du marché américain des turbines.

Cela incite certaines entreprises à rechercher des équipements d’occasion et reconditionnés, ainsi que des turbines basées sur des moteurs à réaction, plutôt que d’attendre que les carnets de commandes se débloquent, selon plus d’une douzaine de courtiers, de prestataires de services et de fournisseurs.

“Ce marché secondaire est très, très dynamique en ce moment”, a déclaré Ana Amicarella, directrice générale d’EthosEnergy, un prestataire de services liés aux équipements.

“Nous avons également constaté une flambée des prix des produits les plus demandés.”

Ce marché peut-il être la solution à la pénurie d’approvisionnement en électricité?

Probablement seulement en partie, a estimé Noor Qureshi, associée chez Enverus Intelligence Research.

“Le marché est déjà sous pression, avec une offre excédentaire limitée; il est donc peu probable qu’il permette de compenser une part significative des retards”, a-t-elle ajouté. Les turbines ne constituent d’ailleurs qu’un obstacle parmi d’autres, les permis d’émission, l’accès au réseau et d’autres facteurs étant également à l’origine de retards.

Il n’existe pas d’estimations fiables quant à la part que représente le marché secondaire dans l’offre mondiale de turbines, évaluée à environ 25 milliards de dollars par an. Son émergence même témoigne toutefois de l’impact profond que l’essor des centres de données a eu sur l’ensemble des secteurs.

La société d’infrastructures d’IA Crusoe, par exemple, a commandé en avril 13 turbines à gaz dites “aérodérivées” auprès de la société américaine ProEnergy — qui s’appuient sur des moteurs à réaction fabriqués par GE Aerospace GE.N —, qualifiant cette décision de “choix stratégique” pour se développer rapidement.

Ces turbines, d’une puissance totale de 650 mégawatts (MW), seront déployées dans les projets de centres de données d’IA de Crusoe aux États-Unis.

ProEnergy et Crusoe n’ont pas répondu aux demandes d’informations complémentaires formulées par Reuters.

Les centres de données et leurs opérateurs sont devenus de gros clients des turbines à gaz, un marché qui, jusqu’à il y a quelques années, s’adressait presque exclusivement aux services publics traditionnels.

Aujourd’hui, les commandes mondiales dépassent les 100 gigawatts (GW), selon Wood Mackenzie, un chiffre bien supérieur à la capacité de production mondiale estimée, comprise entre 60 GW et 70 GW.

Les analystes de la banque d’investissement Jefferies estiment que les centres de données américains représentent à eux seuls près de 17 GW de demande cette année et que ce chiffre pourrait plus que tripler d’ici 2028.

Bien que la capacité mondiale de production de turbines à gaz soit en hausse et devrait atteindre environ 87 GW en 2028, elle restera bien en deçà des 129 GW de demande prévue en matière de puissance des turbines, ont-ils déclaré.

Siemens Energy ENR1n.DE , GE Vernova GEV.N et Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , qui dominent le marché, affirment toutes que l’essor de l’IA a fait grimper les commandes au-delà de leur capacité de production.

Aux États-Unis, la livraison d’une turbine à gaz prend désormais six ans en moyenne, a déclaré Mme Tenorio.

Les équipements d’occasion, remis à neuf ou reconvertis posent leurs propres défis. Les turbines révisées peuvent présenter un historique de maintenance flou, une durée de vie résiduelle limitée et un service après-vente insuffisant à long terme, a expliqué Mme Tenorio. Quant aux moteurs à réaction reconvertis, ils soulèvent des questions quant à leur aptitude à fonctionner en continu en tant que générateurs d’électricité.

Pourtant, ces délais d’attente qui se comptent en années garantissent l’attrait du marché.

“Toutes les quelques semaines, nous recevons une demande du type: ‘Pouvez-vous trouver une turbine à gaz d’occasion à installer dans un centre de données?’”, a déclaré Darayus Pardivala, qui dirige l’activité de marché secondaire aux États-Unis de Sulzer SUN.S . M. Pardivala n’a pas souhaité divulguer de détails concernant les clients ou l’emplacement des centres.

Les coûts jouent également un rôle important.

Selon Zach Machuca, associé gérant chez Origin Partners, société qui achète des équipements électriques pour le compte de promoteurs de centres de données, les unités d’occasion bien entretenues peuvent se vendre entre 1,5 et 1,7 million de dollars par MW, et les unités remises à neuf pour environ 1,3 million de dollars.

Ce prix est nettement inférieur à celui des turbines neuves, qui coûtent entre 2 et 2,5 millions de dollars par MW, selon Aurora Energy Research.

La différence de prix peut être encore plus importante pour les unités plus petites et moins chères.

Dan Poole, directeur général de ReflowX, qui met en relation les acheteurs et les propriétaires de turbines, a indiqué que deux turbines de 14,5 MW fabriquées par Solar Turbines, une filiale de Caterpillar CAT.N , se sont récemment vendues pour 12,5 millions de dollars, soit environ 430 000 dollars par MW. Des turbines neuves coûteraient environ 35 millions de dollars et leur livraison prendrait cinq ans, a-t-il précisé, sans révéler l’identité de l’acheteur.

Pressés par le temps, les développeurs se tournent vers les petites turbines lorsque les plus grandes sont difficiles à obtenir. Ils en déploient parfois plus de 100 sur un même site et mélangent les modèles et les marques, a déclaré Scott Schreeg, directeur des ventes chez le fournisseur d’équipements américain SVI Bremco.

L’essor de l’IA touche des acteurs bien au-delà des centres de données.

La Tennessee Valley Authority TVC.N , un service public américain détenu par l’État fédéral, a déclaré que les prix de tous les équipements — neufs, d’occasion ou reconditionnés — avaient “considérablement augmenté” au cours des deux dernières années.

Jim Matheson, directeur général de la National Rural Electric Cooperative Association, qui regroupe des services publics à but non lucratif détenus par leurs clients, a déclaré que ses membres étaient confrontés à des délais de livraison sans précédent et à une flambée des prix. “Les coopératives qui ont besoin de nouvelles capacités se tournent vers toutes les options viables”, y compris l’achat de turbines reconditionnées, a-t-il ajouté.

La ruée vers les gigawatts a également ouvert de nouveaux marchés pour des alternatives aux turbines à gaz, dont l’offre est limitée.

La société finlandaise Wartsila WRT1V.HE a enregistré environ 3 GW de commandes depuis le printemps dernier de la part de centres de données américains pour des groupes électrogènes fonctionnant avec des moteurs à gaz plutôt qu’avec des turbines, a déclaré Anders Lindberg, président de la division énergie du groupe.

“Qu'est-ce qui anime le marché? Les délais de livraison, les délais de livraison, les délais de livraison”, a-t-il déclaré.