La Route du Rock, dernier festival en date à annuler son édition 2020

PARIS, 2 mai (Reuters) - La 30e édition de La Route du rock, "collection été", a été annulée à son tour en raison de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, annoncent samedi les organisateurs du festival qui était prévu du 19 au 22 août à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). "La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à rendre les armes à notre tour, comme sans doute la plupart des festivals dans le monde", annoncent samedi les organisateurs. "En dehors de toute considération réglementaire et économique, il était de toute façon impensable de mettre un seul festivalier en danger." Cette édition anniversaire de La Route du rock est reportée à l'été 2021, les organisateurs ajoutant qu'ils essaieront de reprogrammer les artistes qui étaient prévus cette année. Etaient notamment attendus cet été dans la cité corsaire les Allemands de Kraftwerk, défricheurs de la musique électro, mais aussi Baxter Dury, Cigarettes After Sex ou encore Fat White Family. Les festivaliers qui ont déjà acheté leur billet pourront se faire rembourser ou ne pas demander le remboursement s'ils souhaitent soutenir le festival. La manifestation rock organisée à Saint-Malo avait enregistré l'été dernier quelque 21.500 entrées payantes. (Henri-Pierre André)

