La roupie profite du plan de relance national

(AOF) - La roupie a gagné cette semaine 0,6% à 1,216 euro, soutenue par la présentation du grand plan de relance indien de 245 milliards d'euros, soit 10% du PIB. Le gouvernement a notamment promis de garantir les crédits des petites et moyennes entreprises, poumon de l'économie indienne et fortement ébranlées par 40 jours de confinement. Le premier ministre Narendra Modi s'est également engagé à restreindre l'accès aux marchés publics pour les étrangers afin de mettre le pays sur la voie de "l'indépendance" et de "l'autosuffisance ".