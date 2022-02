La roupie indonésienne avance face au dollar malgré l'inflation

(AOF) - Le dollar recule de 0,30% mercredi face à la devise indonésienne, le billet vert s'échangeant désormais contre 14 345 roupies. Pourtant, le taux d'inflation dans l'archipel d'Asie du Sud-Est est passé de 1,87% en décembre dernier à 2,18% en janvier 2022, soit son plus haut niveau depuis 20 mois. Ceci alors que le consensus du marché était de 2,15 %, dans un contexte de restrictions strictes du Covid-19 suite à l'augmentation des cas du variant Omicron. Ce taux reste malgré tout dans la fourchette cible de la banque centrale indonésienne, comprise entre 2% et 4%.

