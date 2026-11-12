La roupie indonésienne atteint un plus bas historique sous l'effet de la remontée du dollar et des troubles politiques

par Nichiket Sunil et Roshan Thomas

La roupie indonésienne a atteint jeudi un plus bas historique, sous la pression d'un rebond du dollar alimenté par les anticipations de hausses plus marquées des taux de la Fed et par une incertitude politique accrue suite à la démission du vice-président Gibran Rakabuming Raka.

La roupie a continué de chuter pour atteindre un plus bas historique de 18 250 pour un dollar américain lors des échanges de l'après-midi, alors même que la banque centrale avait annoncé être intervenue sur les marchés des changes afin de soutenir la monnaie.

L'incertitude politique nationale a accentué la pression sur la roupie après que Gibran eut remis sa démission à la chambre haute du Parlement, aggravant ainsi les difficultés d'un gouvernement déjà soumis à un examen minutieux concernant ses programmes phares, notamment la gratuité des repas scolaires.

La volatilité des cours du pétrole dans le contexte du conflit au Moyen-Orient et l'avertissement de MSCI concernant une éventuelle révision à la baisse du statut de marché émergent de l'Indonésie, en raison de problèmes de transparence et de pratiques de transactions coordonnées, ont encore assombri les perspectives de la devise.

Dans la nuit, l'indiceur a retiré Barito Pacific BRPT.JK de son indice de référence mondial, une décision qui devrait déclencher des ventes de la part des fonds passifs qui répliquent cet indice.

«Il est clair que la roupie est confrontée à une double pression: la hausse des rendements américains érode son attrait en termes de carry trade, tandis que l'incertitude politique augmente la prime exigée par les investisseurs pour détenir des actifs indonésiens», a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez ACCM.

L'attention se portera désormais sur la réunion de la Banque d'Indonésie prévue la semaine prochaine, les marchés s'attendant largement à une nouvelle hausse des taux. La banque centrale a relevé ses taux de 100 points de base entre mai et juin pour soutenir la roupie, qui a perdu plus de 8,5 % cette année.

Ailleurs, le peso philippin PHP= a chuté de 0,7 % à 63,664 pour un dollar, effaçant les gains de la semaine dernière alimentés par l'espoir que les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis puissent améliorer les perspectives d'un accord de paix et faire baisser les cours du pétrole.

Le ringgit malaisien s'est affaibli à 4,0820 pour un dollar, son plus bas niveau depuis fin octobre, tandis que le baht thaïlandais a atteint son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, à 33,7725.

Les actions régionales ont pour la plupart reculé, emmenées par les valeurs technologiques, la crise de direction chez Nvidia ayant refroidi l'engouement pour les titres liés à l'intelligence artificielle. Les indices de référence sud-coréen et taïwanais .TWII ont perdu respectivement 0,6 % et 2,6 %, effaçant ainsi les gains enregistrés cette semaine.

Les actions indonésiennes .JKSE ont résisté à la tendance, progressant de 2,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis fin octobre, tandis que les actions philippines .PSI et malaisiennes .KLSE ont reculé respectivement de 1,1 % et 0,7 %.

FAITS MARQUANTS:

** La croissance économique thaïlandaise devrait atteindre son plus haut niveau depuis six trimestres entre juillet et septembre, grâce à l'essor de l'IA

** Le taïwanais Foxconn annonce une hausse de 34 % de son bénéfice au troisième trimestre , dépassant les prévisions

Indices boursiers et devises asiatiques à 06h25 GMT PAYS RIC de la devise % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,02 -1,93 .N225 -0,81 20,69 Chine CNY=CFXS +0,10 +4,79 .SSEC -0,67 -7,88 Inde INR=IN -0,04 -4,12 .NSEI 0,13 -3,23 Indonésie IDR= -0,52 -8,58 .JKSE 2,20 -39,55 Malaisie MYR= -0,25 -0,59 .KLSE -0,70 -5,72 Philippines PHP= -0,57 -7,54 .PSI -1,05 -6,93 Corée du Sud KRW= +0,68 +8,27 .KS11 -0,24 27,25 Singapour SGD= -0,10 +0,02 .STI 0,02 13,87 Taïwan TWD=TP -0,35 -4,66 .TWII -2,63 48,78 Thaïlande THB=TH -0,28 -6,82 .SETI -0,07 19,17

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