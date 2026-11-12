La roupie indonésienne atteint un plus bas historique sous l'effet d'un dollar plus fort et des risques politiques

par Roshan Thomas et Nichiket Sunil

La roupie indonésienne a chuté jeudi à un plus bas historique, alors que le dollar américain se raffermissait et que les inquiétudes renaissaient quant au statut de marché émergent du pays après que MSCI a retiré une entreprise locale de ses indices.

La roupie IDR= , l'une des devises asiatiques les moins performantes cette année, s'est affaiblie pour atteindre un nouveau plus bas à 18 225 pour un dollar, après que des chiffres de l'inflation américaine supérieurs aux prévisions ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain et fait grimper le billet vert.

Les investisseurs ont également réagi à la décision de MSCI de retirer une entreprise indonésienne de ses indices, dernier revers en date après que le fournisseur d'indices eut averti le mois dernier qu'il pourrait reclasser l'Indonésie en tant que marché autonome en raison de préoccupations persistantes concernant l'attractivité de l'investissement.

Cet avertissement vient s'ajouter à une liste croissante de défis pour les marchés indonésiens, parmi lesquels l'incertitude politique et les risques de dégradation de la note souveraine.

L'incertitude politique s'est également intensifiée depuis la démission du vice-président Gibran Rakabuming Raka, augmentant le risque d'une scission au sein de la coalition au pouvoir dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Une telle fracture pourrait compliquer l'élaboration des politiques d'un gouvernement déjà soumis à un examen minutieux concernant ses initiatives phares, notamment son programme de repas scolaires gratuits, ainsi que des inquiétudes plus générales quant à la gestion économique.

« Il est clair que la roupie est confrontée à une double pression: la hausse des rendements américains érode son attrait en termes de carry trade, tandis que l'incertitude politique augmente la prime exigée par les investisseurs pour détenir des actifs indonésiens », a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez ACCM.

L'indice boursier de Jakarta .JKSE a néanmoins progressé de 1 %. Le sentiment était plus optimiste en Asie du Nord, les marchés sud-coréens .KS11 et taïwanais .TWII , fortement orientés vers les technologies, ayant respectivement progressé de 1,3 % et 0,4 %.

Les investisseurs ont fait abstraction de la crise de direction chez Nvidia NVDA.O , car les perspectives favorables de CoreWeave CRWV.O , associées à la croissance robuste d'OpenAI et à la forte demande pour l'introduction en bourse d'Anthropic PBC , ont renforcé l'optimisme autour du secteur de l'IA.

Parmi les autres devises asiatiques, le peso philippin PHP= a reculé de 0,5 %, tandis que le baht thaïlandais THB=TH et le ringgit malais MYR= ont respectivement perdu 0,4 % et 0,2 %.

POINTS FORTS:

** Taux de référence indonésien à 10 ans à 7,551 %

** Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Huang alors que la crise de direction s'aggrave

Indices boursiers et devises asiatiques à 02h38 GMT PAYS RIC FX % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,03 -1,93 .N225 0,80 22,64 Chine CNY=CFXS +0,11 +4,80 .SSEC 0,44 -6,85 Inde INR=IN +0,00 -4,08 .NSEI 0,00 -3,35 Indonésie IDR= -0,44 -8,51 .JKSE 0,96 -40,28 Malaisie MYR= -0,20 -0,54 .KLSE -0,52 -5,55 Philippines PHP= -0,45 -7,43 .PSI -0,97 -6,85 Corée du Sud KRW= +0,27 +7,83 .KS11 1,31 29,22 Singapour SGD= -0,07 +0,05 .STI 0,07 13,93 Taïwan TWD=TP -0,12 -4,44 .TWII 0,43 53,46 Thaïlande THB=TH -0,40 -6,93 .SETI - -

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