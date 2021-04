La roupie indienne replonge après être tombée au plus bas depuis 4 mois

(AOF) - La devise indienne continue de reculer vendredi face au billet vert et cède en fin de journée 0,19%. Rappelons qu'elle avait perdu 1,5% mercredi, sa plus forte chute depuis août 2019. A 74,55 roupies par dollar, il s'agissait aussi de son plus bas niveau en 4 mois. Si la Banque centrale indienne avait, comme attendu, maintenu inchangé son principal taux directeur à 4 %, elle avait en revanche surpris en dévoilant un plan de rachats d'actifs de 1 000 milliards de roupies supplémentaires (environ 14 milliards de dollars) pour le trimestre en cours.