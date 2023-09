La roupie indienne proche de son record face au dollar

Commerzbank s'attend à ce qu'elle " laisse ses taux inchangés pour le reste de l'année, mais les pressions croissantes sur les coûts et la hausse des prix des denrées alimentaires l'obligeront à rester vigilante ".

(AOF) - Hier, la roupie indienne, devise du pays le plus peuplé au monde, fléchissait de 0,10 %, à 83,2700 roupies pour un dollar, une première depuis octobre, alors que la hausse des prix du pétrole brut, dont l'Inde est un importateur majeur, a augmenté la demande de dollars. Du coup, la devise indienne s'est sensiblement rapprochée des 83,2925 roupies, record historique atteint le 20 octobre 2022. Rappelons par ailleurs que la banque centrale indienne (RBI) a laissé son taux directeur inchangé depuis février, à 6,50%.

