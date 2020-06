La roupie indienne entamerait-elle sa remontée ?

(AOF) - L'euro est de nouveau en repli face face à la devise indienne ce mardi. Celui-ci s'échange en effet contre 84,7366 roupies, en repli de 0,18%. La roupie, qui avait perdu 11,6% entre la mi-février et début juin, a repris plus de 1,8% depuis. Selon Barclays, sa remontée pourrait se poursuivre d'ici la fin de l'année, grâce en particulier à des comptes courant attendus en surplus au second trimestre 2020 pour la première fois depuis 2004, les importations ayant chuté plus rapidement que les exportations.

La banque britannique prévient toutefois que la route est encore longue d'ici décembre: les données macroéconomiques devront se montrer solides pour confirmer l'attrait de la rouie, et la politique de la banque centrale indienne pourrait continuer d'acheter du dollar afin de booster les exportations.