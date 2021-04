La roupie indienne décroche après les annonces de la RBI

(AOF) - Le temps est quelque peu agité pour la roupie indienne qui décroche de 1,15 % à 0,013449 dollar en fin d'après-midi. Si la Banque centrale indienne (RBI) a maintenu sans surprise son principal taux directeur à 4 %, un plus bas historique, elle a en revanche dévoilé un plan massif de rachats d'actifs de 1 000 milliards de roupies. Les investisseurs ne s'attendaient pas à une approche aussi accommodante de la part de l'institution. Ils s'inquiètent également de la forte progression de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.