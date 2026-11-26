La roupie atteint un plus bas historique, frôlant la barre des 18 400 ; les marchés boursiers de Taïwan et de la Corée du Sud s'envolent

par Rajasik Mukherjee

La roupie indonésienne a chuté jeudi à un plus bas historique et était sur le point de franchir le seuil psychologique clé des 18 400 par dollar américain, sous l'effet de la récente vigueur du dollar et des inquiétudes budgétaires nationales, tandis que Taïwan et la Corée du Sud entraînaient les marchés boursiers asiatiques à la hausse.

Les marchés des changes asiatiques dans leur ensemble n'ont montré que peu de signes de tension malgré une nouvelle salve de droits de douane américains visant les marchandises de plusieurs partenaires commerciaux majeurs, la plupart des devises régionales s'échangeant en hausse.

La roupie IDR= s'est affaiblie de 0,5 % pour atteindre un nouveau plus bas à 18 395 par dollar, portant sa baisse depuis le début de l'année à plus de 9 %, la plus forte parmi les principales devises des marchés émergents asiatiques. La Banque d'Indonésie a déclaré plus tard dans la journée qu'elle maintenait ses mesures visant à stabiliser la devise.

Cette chute est survenue au lendemain d'une déclaration du gouverneur de la banque centrale, qui avait indiqué que la roupie devrait s'établir en moyenne entre 17 800 et 18 200 en 2027.

« La roupie subit des pressions provenant à la fois de facteurs externes et internes », a déclaré Lukman Leong, analyste en chef chez Doo Financial Futures, ajoutant que les pressions internes étaient plus marquées en raison des sorties persistantes de capitaux étrangers et des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires et politiques de l'Indonésie.

« Ces inquiétudes ont affaibli la confiance des investisseurs et rendu la roupie particulièrement vulnérable, même lorsque les fluctuations monétaires régionales sont globalement relativement modérées. »

La banque centrale a attribué la chute de la roupie à un climat d'aversion au risque, à des anticipations accrues d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine suite à la publication de données américaines solides, ainsi qu'aux inquiétudes concernant un éventuel déclassement par MSCI du marché boursier indonésien.

L'indice MSCI des devises des marchés émergents d'Asie .MIEM00000CUS a progressé jusqu'à 0,3 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure séance depuis le 10 novembre, alors que la faible activité boursière pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis pesait sur le dollar.

Le won sud-coréen KRW= s'est raffermi de 0,2 % face au dollar, tandis que le dollar taïwanais TWD=TP a grimpé de 0,3 % et que le baht thaïlandais THB=TH a gagné 0,2 %.

Le ministère thaïlandais du Commerce a déclaré qu'un projet de droits de douane américains pouvant atteindre 18 % sur les produits thaïlandais était globalement conforme aux discussions précédentes, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Sur les marchés boursiers, les actions taïwanaises .TWII ont progressé jusqu'à 3,1 %, tandis que l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a grimpé jusqu'à 2,6 %, porté par un rebond des fabricants de puces électroniques, après que la banque centrale de ce pays a relevé ses taux d'intérêt comme prévu et revu nettement à la hausse ses prévisions de croissance.

« La Corée du Sud et Taïwan ont été parmi les plus durement touchées lors de la récente vague de ventes, ce qui laisse place à des achats à bon prix et à un rebond technique », a déclaré Dilin Wu, stratège de recherche chez Pepperstone à Melbourne.

« Toutefois, compte tenu de la forte exposition de ces deux marchés au secteur des semi-conducteurs, ils restent particulièrement vulnérables à toute nouvelle détérioration du sentiment vis-à-vis de l'IA », a ajouté M. Wu.

« Les investisseurs profitent de la baisse pour acheter, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont prêts à croire à nouveau au potentiel de l'IA. »

Les actions taïwanaises ont chuté de 14 % ce mois-ci et s'apprêtent à connaître leur pire mois depuis mars 2020, tandis que les actions sud-coréennes ont perdu plus de 17 % en novembre et sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis juillet.

Ailleurs dans la région, l'indice de Jakarta .JKSE a progressé de 0,7 %, tandis que celui de Kuala Lumpur .KLSE a gagné 0,5 %.

FAITS MARQUANTS:

** Le bloc commercial du Pacifique et l'ASEAN se réunissent au Vietnam alors que Trump lance une nouvelle salve de droits de douane

** Singapour s'oppose aux nouveaux droits de douane américains et exhorte les États-Unis à reconsidérer leur décision

Indices boursiers et devises asiatiques à 06h38 GMT PAYS RIC FX % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,01 -1,58 .N225 0,75 14,08 Chine CNY=CFXS +0,06 +4,86 .SSEC -0,39 -12,75 Inde INR=IN -0,26 -2,81 .NSEI 0,29 -0,91 Indonésie IDR= -0,44 -9,35 .JKSE 0,68 -39,48 Malaisie MYR= +0,02 -1,46 .KLSE 1,21 -5,89 Philippines PHP= -0,06 -7,61 .PSI -0,08 -9,32 Corée du Sud KRW= +0,10 +7,23 .KS11 0,29 11,79 Singapour SGD= -0,02 -0,37 .STI -0,24 6,82 Taïwan TWD=TP +0,26 -4,85 .TWII 2,50 35,18 Thaïlande THB=TH +0,21 -7,60 .SETI 0,25 13,68

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