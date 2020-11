(AOF) - S'il y a une question qui taraude l'esprit des investisseurs ces derniers jours, c'est bien celle de savoir si la rotation sectorielle (des valeurs de croissance, vers les valeurs "Values"), à laquelle nous assistons depuis l'annonce de l'imminente arrivée d'un vaccin contre le coronavirus, va se poursuivre. En effet, le mouvement a une nouvelle fois été brutal et rapide, prenant de cours la majeure partie des analystes, constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Une rotation sectorielle des valeurs de croissance vers les valeurs "Values", et plus globalement des États-Unis vers l'Europe, est une thématique qui n'est pas nouvelle et qui a souvent connu des faux départs ces derniers mois, rappelle l'expert.

Pour que la thématique se poursuive, John Plassard indique que plusieurs critères devront être respectés, faute de quoi nous pourrions connaître de nouvelles déceptions : l'anticipation de l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus (par Pfizer, Moderna ou un autre laboratoire), la confirmation de la victoire de Joe Biden et d'un Sénat républicain et un soutien sans faille des banques centrales (la BCE et la Fed doivent agir en décembre).

L'expert cite également comme critères un accord (même à minima) de relance rapide entre républicains et démocrates aux États-Unis, la poursuite de la hausse des rendements des obligations d'État et un retour de la confiance des consommateurs et des entreprises.

Au final, John Plassard conclut qu'enterrer aujourd'hui les valeurs technologiques serait une grave erreur. Pour l'expert, c'est simplement l'attention des investisseurs qui s'en est détournée.