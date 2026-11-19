La révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires de Palo Alto stimule la remontée des valeurs du secteur de la cybersécurité

L’action de Palo Alto Networks PANW.O a progressé de plus de 6% jeudi , les prévisions annuelles revues à la hausse ayant stimulé le secteur de la cybersécurité, les investisseurs pariant que les entreprises allaient dépenser massivement pour se défendre contre des cyberattaques sophistiquées basées sur l’IA.

Si ces hausses se confirment, Palo Alto verrait sa capitalisation boursière augmenter de plus de 18 milliards de dollars .

L’intérêt des investisseurs pour les entreprises de cybersécurité s’est accru à mesure que l’IA redéfinit la course à l’armement cybernétique : cette technologie aide les attaquants à découvrir et à exploiter plus rapidement les vulnérabilités, tout en augmentant la demande de logiciels capables d’identifier, de bloquer et de répondre aux menaces émergentes avant qu’elles ne se multiplient.

Ces inquiétudes ont été renforcées par une série de récentes pannes technologiques et par la découverte de failles dans Java et PHP , deux langages de programmation sur lesquels reposent des millions d’applications professionnelles et de sites web.

"À mesure que les entreprises accélèrent l’adoption de l’IA, la cybersécurité devient un investissement de plus en plus essentiel et incontournable", a déclaré Ivan Feinseth, directeur de recherche chez Tigress Financial Partners.

Au moins 20 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour Palo Alto après la publication de ses résultats, lui attribuant un objectif de cours médian de 425 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions optimistes de la société , qui a également annoncé mercredi l’acquisition, pour 4,5 milliards de dollars, de la start-up spécialisée dans l’IA Applied Compute, ont redonné confiance à l’ensemble du secteur de la cybersécurité.

Les actions de CrowdStrike CRWD.O , Zscaler ZS.O et Fortinet FTNT.O ont grimpé de 2% à 9% , tandis qu’Okta OKTA.O , Cloudflare NET.N , F5 FFIV.O et SentinelOne S.N ont chacune progressé de 1% à 10% , prolongeant ainsi la remontée du secteur.

Les valeurs technologiques étaient également en hausse dans la perspective de l’entrée en bourse d’Anthropic ANT.O prévue plus tard dans la journée de jeudi. Le créateur de Claude a fixé le prix de la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée au-dessus de la fourchette annoncée, contribuant ainsi à faire progresser l’indice Nasdaq Composite .IXIC d’environ 2% et à raviver l’intérêt pour les valeurs liées à l’IA, qui avaient été malmenées .