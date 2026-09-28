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La réunion de Trump avec les directeurs généraux du secteur technologique sur l'IA portera sur la recherche d'un équilibre, selon le président de la Chambre des représentants américaine
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 17:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Katharine Jackson

WASHINGTON, 28 septembre - La réunion prévue mardi entre le président Donald Trump et les directeurs généraux des entreprises technologiques sur le thème de l’intelligence artificielle aura pour objectif de trouver un équilibre entre innovation et contrôle, a déclaré le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, alors que le gouvernement fédéral cherche à définir son rôle dans cette technologie en plein essor.

“Nous n’avons pas besoin d’un moratoire. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter et de surréglementer ce domaine, car nous perdrions la course face à la Chine”, a déclaré M. Johnson lundi lors d’une interview accordée à Fox Business Network. “Il est important de poursuivre l’innovation, mais nous devons trouver le juste équilibre. C’est ce dont portera la discussion.”

La réunion à la Maison Blanche, à laquelle participera M. Johnson, intervient alors que les principales entreprises du secteur de l’IA appellent à ralentir le développement de systèmes d’IA de plus en plus performants, mettant en garde contre les risques pour l’humanité et exhortant les gouvernements à collaborer pour gérer cette technologie de plus en plus puissante.

Donald Trump a minimisé les inquiétudes concernant l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pouvant nuire aux personnes, tout en soulignant l’importance de préserver l’avantage concurrentiel des États-Unis face à la Chine. Il affirme que les États-Unis disposent déjà de "garde-fous" pour cette technologie puissante, notamment au sein du ministère de la Justice.

M. Johnson a déclaré que les États-Unis devaient veiller à la sécurité sans pour autant entraver le développement de cette technologie. “Je pense que le ministère de la Justice pourrait avoir un rôle à jouer si les choses tournaient mal. Mais avant d’en arriver là, nous avons besoin de transparence et d’un certain contrôle”, a-t-il déclaré dans l’émission “Mornings with Fox Business”.

Des législateurs , issus des deux partis, ont remis en question l’approche non interventionniste de Trump, alors même que cette technologie suscite des craintes en matière de sécurité, de suppressions d’emplois et de concentration du pouvoir entre les mains d’une poignée d’entreprises technologiques.

Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré que les dirigeants du secteur de l’IA réclamaient une intervention du gouvernement et que le Congrès avait la responsabilité de protéger le peuple américain.

“Ainsi, en matière de sécurité de l’IA, il me semble évident que nous devons agir avec audace et responsabilité — dès maintenant”, a déclaré M. Jeffries à CNBC lundi.

Le président a dîné dimanche avec Dario Amodei, directeur général d’Anthropic.

Anthropic et ses concurrents ont appelé à ralentir le développement de l’IA. Parmi eux figurent OpenAI, DeepMind ( GOOGL.O , filiale de Google), Microsoft MSFT.O et xAI.

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