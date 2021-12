«La réunion de la BCE paraît accessoire au regard de celle de la Federal Reserve» (Amplegest)

(AOF) - La réunion de la BCE, qui se tiendra demain, paraît accessoire au regard de celle de la Federal Reserve de ce soir, estime Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest. En effet la tendance sera clairement donnée par cette dernière, les Etats-Unis souffrant davantage que l’Europe d’une poussée inflationniste problématique. Il y a moins d’urgence en Europe pour accélérer le calendrier sur le réduction des achats d’actifs et sur la hausse des taux, indique l’expert. "Il faudra toutefois surveiller le discours de Christine Lagarde qui sera comparé à celui de Jerome Powell", ajoute Emmanuel Auboyneau, "elle donnera probablement un cap sur les orientations monétaires futures tout en restant vraisemblablement floue sur le timing d'action".

